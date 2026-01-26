Tradito dall'odore di marijuana: arrestato 37enne coltivatore di ganja [VIDEO]

Un odore pungente e inconfondibile ha guidato la polizia a scoprire una vera e propria coltivazione domestica di marijuana in un appartamento di via Banfo, a Torino. All’interno, un uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un controllo mirato, gli agenti del Commissariato Madonna di Campagna hanno trovato due serre nel corridoio dell'abitazione, con 21 vasi contenenti piante e germogli in varie fasi di crescita. Ma non solo: nella doccia erano nascosti fertilizzanti, lampade a led, strumenti per la lavorazione e prodotti chimici per la cura delle piante.

In cucina, gli investigatori hanno recuperato altri strumenti per il monitoraggio delle colture – come un luxmetro digitale e kit per PH e umidità – oltre a un bilancino, un pezzo di hashish, barattoli con 100 grammi di marijuana e 585 euro in contanti.

L’uomo, apparso subito reticente al controllo, è stato arrestato. Le indagini proseguono per accertare l’eventuale rete di distribuzione.