 / Attualità

Attualità | 26 gennaio 2026, 15:17

"Insieme fermiamo la violenza": un'installazione e una mostra all'Anagrafe Centrale

Da venerdì 30 gennaio

&quot;Insieme fermiamo la violenza&quot;: un'installazione e una mostra all'Anagrafe Centrale

Venerdì 30 gennaio, alle ore 14.30, all’Anagrafe Centrale di Torino (Via della Consolata 23), saranno inaugurate l’installazione "Insieme fermiamo la violenza" e, a seguire, la mostra "Rosso Indelebile - Sentieri antiviolenza", iniziative promosse da Artemixia APS ETS nell’ambito del progetto Rosso Indelebile. Presenti anche gli assessori ai Servizi Demografici Francesco Tresso e al Sociale Jacopo Rosatelli.

L’installazione è ideata dall’artivista viandante Rosalba Castelli, che firma il concept dell’opera e cura la direzione artistica della mostra. Il progetto si inserisce in un percorso artistico, educativo e civile che coinvolge scuole, giovani generazioni, artistɜ contemporaneɜ, detenute della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, insieme a istituzioni, reti, associazioni e realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere.


La scelta dell’Anagrafe Centrale di Torino – edificio che per oltre un secolo ha ospitato il manicomio femminile e che oggi è spazio della scrittura ufficiale dell’identità e dei diritti sui quali è necessario continuare a porre attenzione – conferisce alle iniziative un forte valore simbolico e civile. 


La Città metropolitana di Torino sarà rappresentata da Rossana Schillaci, consigliera metropolitana delegata alle Politiche sociali e di parità.


Il progetto è sostenuto da Circoscrizione 1 della Città di Torino, Eppela – Sviluppo + Risorse, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, 8×1000 della Chiesa Valdese e Aubay Italia, con il patrocinio di Città di Torino, Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Circoscrizioni 1, 4 e 7 e Regione Autonoma della Sardegna, e con il coinvolgimento di Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri – Giaveno, scuole, reti associative e realtà attive nel contrasto alla violenza di genere.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium