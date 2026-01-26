"Insieme fermiamo la violenza": un'installazione e una mostra all'Anagrafe Centrale

Venerdì 30 gennaio, alle ore 14.30, all’Anagrafe Centrale di Torino (Via della Consolata 23), saranno inaugurate l’installazione "Insieme fermiamo la violenza" e, a seguire, la mostra "Rosso Indelebile - Sentieri antiviolenza", iniziative promosse da Artemixia APS ETS nell’ambito del progetto Rosso Indelebile. Presenti anche gli assessori ai Servizi Demografici Francesco Tresso e al Sociale Jacopo Rosatelli.

L’installazione è ideata dall’artivista viandante Rosalba Castelli, che firma il concept dell’opera e cura la direzione artistica della mostra. Il progetto si inserisce in un percorso artistico, educativo e civile che coinvolge scuole, giovani generazioni, artistɜ contemporaneɜ, detenute della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, insieme a istituzioni, reti, associazioni e realtà impegnate nel contrasto alla violenza di genere.





La scelta dell’Anagrafe Centrale di Torino – edificio che per oltre un secolo ha ospitato il manicomio femminile e che oggi è spazio della scrittura ufficiale dell’identità e dei diritti sui quali è necessario continuare a porre attenzione – conferisce alle iniziative un forte valore simbolico e civile.





La Città metropolitana di Torino sarà rappresentata da Rossana Schillaci, consigliera metropolitana delegata alle Politiche sociali e di parità.



