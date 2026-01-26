Al via il 72° Carnevale di Rivoli: consegnate le chiavi della Città al Conte Verde

Con la cerimonia di investitura del Conte Verde e la consegna simbolica delle chiavi della Città da parte del Sindaco Alessandro Errigo, si è aperto ufficialmente il 72° Carnevale di Rivoli, organizzato dalla Pro Loco Rivoli, con la collaborazione dei gruppi storici, delle associazioni del territorio e di numerosi volontari. L’appuntamento, svoltosi domenica 25 gennaio, ha dato il via al calendario delle iniziative che accompagneranno la città fino al momento più atteso: la tradizionale sfilata dei carri allegorici in programma domenica 15 febbraio 2026.

Il Conte Verde, maschera ufficiale del Carnevale rivolese, si ispira alla figura storica di Amedeo VI di Savoia (1334–1383), protagonista della storia medievale e profondamente legato a Rivoli, sede della corte sabauda nel XIV secolo. Il soprannome “Conte Verde” deriva dal celebre abito indossato durante un torneo del 1353, divenuto nel tempo simbolo della sua figura e della tradizione carnevalesca cittadina.

L’edizione 2026 del Carnevale si articolerà in più appuntamenti: dopo l’investitura del Conte Verde, sabato 7 febbraio sarà la volta del Carnevale dei bambini a Cascine Vica (con partenza alle 15,00 da Largo Pistoia e arrivo ai Giardini Falcone); il 13 febbraio del Ballo in maschera al Centro d’incontro Don Puglisi (via Camandona) mentre il 15 febbraio Rivoli tornerà a riempirsi di colori, musica e partecipazione con la sfilata dei carri, bande e le Majorette. Anche quest’anno l’evento si arricchirà della presenza di un gruppo di persone diversamente abili, a conferma dell’attenzione all’inclusione che caratterizza la manifestazione.

Grande spazio sarà dedicato alle nuove generazioni: il Conte Verde e il Gruppo Storico Amedeo VI faranno visita alle scuole con momenti di animazione teatrale pensati appositamente per i bambini, per trasmettere la conoscenza delle radici storiche della città. Sono inoltre previste visite alle case di riposo, in alcuni quartieri e momenti di incontro con l’Amministrazione comunale.

Per l’ottavo anno consecutivo, grazie alla collaborazione con la Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, prende forma il Carnevale delle Due Province, con la partecipazione di carri allegorici provenienti dal territorio e cinque carri a concorso. Gli eventi saranno promossi anche attraverso emittenti televisive locali, canali social e circuiti nazionali, contribuendo a dare visibilità alla città.

«Il Carnevale di Rivoli è una festa che parla della nostra storia, ma soprattutto della nostra comunità» – dichiara il Sindaco Alessandro Errigo «È un’occasione per ritrovarsi, stare insieme e vivere la città in modo gioioso e inclusivo, coinvolgendo famiglie, scuole, associazioni e visitatori. Attraverso il Carnevale valorizziamo le nostre tradizioni e allo stesso tempo promuoviamo Rivoli come città viva, accogliente e culturalmente attiva. L’invito è per tutti: partecipare, condividere e lasciarsi coinvolgere».

Rosy Donvito, presidente della Pro Loco Rivoli, aggiunge: «Siamo felici di dare il via a questa nuova edizione del Carnevale, un evento che cresce ogni anno grazie all’impegno dei volontari, dei gruppi storici e di tutte le realtà che collaborano con passione. Il Carnevale è un momento di gioia e condivisione che unisce la città e vedere tanta partecipazione ci riempie di orgoglio”.