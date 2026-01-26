 / Attualità

Il Comune di Trofarello celebra il Giorno della Memoria con il Professor Gianni Oliva

Appuntamento mercoledì 28 gennaio presso presso il Polo culturale di Via Cesare Battisti

La locandina dell'evento organizzato a Trofarello

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Trofarello invita la cittadinanza a un importante momento di riflessione e approfondimento storico. L’Amministrazione Comunale ospiterà infatti il Professor Gianni Oliva, storico, accademico e saggista tra i più autorevoli nel panorama nazionale, da sempre impegnato nello studio e nella divulgazione dei temi più complessi del Novecento italiano ed europeo.

L’iniziativa nasce dalla volontà di onorare la memoria delle vittime della Shoah, offrendo alla comunità un’occasione di conoscenza e consapevolezza critica. Grazie al contributo del Professor Oliva, l’incontro intende andare oltre la semplice commemorazione, stimolando una riflessione civile capace di illuminare anche le sfide del presente.

L’appuntamento si terrà mercoledì 28 gennaio alle ore 18 presso il Polo culturale di Via Cesare Battisti 25. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, agli studenti e a chiunque desideri partecipare. Sono stati invitati anche i ragazzi che parteciperanno ai Viaggi della Memoria.

