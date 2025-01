Moncalieri, 'furbetti dei rifiuti' di nuovo in azione: grosso divano abbandonato in via Sestriere

Moncalieri, 'furbetti dei rifiuti' di nuovo in azione: divano abbandonato in via Sestriere

Non bastano le multe salate, non bastano le fototrappole, non basta l'indignazione generale che accompagna questi episodi. I 'furbetti dei rifiuti' continuano a colpire nella cintura sud di Torino, con una doppia segnalazione arrivata da Moncalieri.

Divano abbandonato in via Sestriere

Nei giorni scorsi un vecchio e rovinato divano è stato abbandonato vicino al marciapiede in via Sestriere, poco prima del confine con Nichelino, sollevando l'ira dei residenti e di coloro che vedono 'sporcata' l'immagine della città da questa assoluta mancanza di decoro e senso civico. Gli incivili, però, non si sono fermati qui, ma hanno anche creato una sorta di discarica a cielo aperto nella zona del parco vicina alla biblioteca Arduino.

Maxi discarica vicino alla biblioteca

E' stato abbandonato di tutto dai 'maiali' di turno: assi, pezzi di mobili, bottiglie di vetro, cartacce, mozziconi di sigaretta, oggetti di plastica, vecchie cornici rotte e altra immondizia di vario genere. Alcuni cittadini hanno informato il Comune, con tanto di mail fotografica, si attende a breve un intervento che riporti il decoro nell'area.

Intanto il doppio episodio è stato segnalato alla Polizia locale, ai carabinieri e alle forze dell'ordine, con la speranza che magari, attraverso le immagini di alcune telecamere, si possano recuperare indizi utili per arrivare ad individuare e sanzionare gli specialisti dell'abbandono dei rifiuti.