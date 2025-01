L'Under 16 giapponese femminile di pallavolo a Cambiano per uno scambio culturale con la In Volley Piemonte tra pizza e allenamenti

La nazionale giapponese di pallavolo under 16 arriverà in ritiro a Cambiano, ospite della In Volley Piemonte, con un programma ricco di iniziative. Lo scambio sportivo e culturale sarà dal 18 al 20 febbraio presso il Pala Wojtyla e vedrà la selezione giapponese non solo allenarsi e sfidare le ragazze della In Volley, ma anche partecipare a iniziative che permetteranno alle due squadre di confrontarsi, conoscersi meglio e di approfondire i costumi giapponesi e italiani con una serie di eventi in programma. L'importanza di allargare gli orizzonti

La In Volley Piemonte crede fermamente negli scambi culturali come mezzo per allargare gli orizzonti delle sue atlete. La "Youth Volley League and Cultural Exchange" è infatti uno dei tanti tasselli promossi dalla società per fare scoprire il mondo alle proprie ragazze. A dicembre le squadre Under 14 e Under 16 sono volate in Bulgaria per allenamenti congiunti con la nazionale Under 17 e il torneo A1 Future Stars Cup.

La pallavolo non è solo sport e competizione ma anche amicizia, collaborazione, divertimento, crescita e benessere psicofisico, a tale riguardo In Volley distribuirà a tutti i partecipanti l’opuscolo “Sport Agonistico Giovanile e Prevenzione Psicologica” redatto dalla dott.ssa Chiara Davico, neuropsichiatra infantile e ricercatrice presso l’Università di Torino. Cultura e integrazione, non solo sport

Questi valori sono al centro del programma di attività che interesseranno le due squadre durante lo scambio culturale. Il 18 febbraio, durante il primo giorno, i due team affronteranno un allenamento congiunto dove potranno approfondire i diversi stili di preparazione. Il Giappone è una delle scuole più importanti al mondo e sarà interessante confrontare tecniche e metodologie di allenamento tra due paesi così lontani. Successivamente, l'Associazione Interculturale Italia-Giappone "Sakura" organizzerà laboratori, workshop e attività incentrate sulla cultura giapponese, come origami o l'arte dello Shodo, cioè la tecnica calligrafica giapponese. In programma visita a Palazzo Lascaris

Il 19 febbraio sarà il turno delle ospiti apprendere qualche aspetto locale. Le ragazze saranno accompagnate a visitare la sede di Palazzo Lascaris, edificio seicentesco nel cuore di Torino e sede del Consiglio Regionale del Piemonte, che ha sostenuto e patrocinato la Youth Volley League. Il pomeriggio sarà il momento di un'amichevole tra le due squadre, e largo alla competizione per una partita che ha un po' il sapore di una doppia rivincita. Le giapponesi vorranno infatti "riscattare" la sconfitta della nazionale maggiore in finale di Nations League dello scorso maggio a opera di Egonu e compagne, mentre la nazionale giovanile italiana ha perso proprio contro quella nipponica ad agosto, nella semifinale ai mondiali femminili Under 17 vinti poi dalla Cina. Pizza e allenamento congiunto La sera non poteva mancare, nel programma per le atlete giapponesi, la più famosa espressione di italianità al mondo. Le due squadre impareranno a cucinare la pizza dal Campione del mondo di pizza gourmet Biagio Valerio, alla Pizzeria Al Confine di Trofarello, festeggiando poi con una cena assieme. L'evento si concluderà con l'ultimo allenamento il 20 febbraio, prima della ripartenza della delegazione del Sol Levante. Tutti gli appuntamenti saranno a porte aperte, sia gli allenamenti che le partite. Per il calendario aggiornato degli appuntamenti si consiglia di seguire le pagine social della società su Instagram ( https://www.instagram.com/involley/) e Facebook (https://www.facebook.com/involleypiemonte/?locale=it_IT) .