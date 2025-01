Un incidente si è verificato questa mattina sulla Tangenziale di Torino all'altezza del sito Interporto, in direzione sud, nella zona di Orbassano. Nell’impatto sono rimasti coinvolti tre veicoli, di cui due mezzi pesanti.

Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma la presenza dei veicoli coinvolti sta causando disagi alla circolazione nella zona. Le operazioni di rimozione sono in corso per ripristinare la normale viabilità.