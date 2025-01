La malasosta che rallenta i bus: "Ora servono divieti e controlli"

Auto in divieto di sosta in corso Umbria

Divieto di sosta su entrambi i lati, con segnaletica verticale a supporto in uscita dalla rotonda, e delineatori stradali (le famose bandierine arancioni) da collocare in prossimità dello spartitraffico, a centro strada. Sono le opzioni che la Circoscrizione 4 sta studiando per risolvere il problema della malasosta in corso Umbria, nel quartiere basso San Donato. Argomento oggetto di discussione nella serata di martedì, durante l'ultimo sopralluogo dei consiglieri. [Auto in divieto]

Sicurezza cercasi

Tra le vie Fagnano e Treviso e corso Umbria, da tempo, è diventato la norma parcheggiare tra i due sensi di marcia o in uscita dalla rotatoria, all'altezza del supermercato In's. "Un fenomeno che mette in difficoltà i mezzi pubblici di passaggio, sicuramente qualche controllo in più da parte dei vigili non guasterebbe" ha commentato il capogruppo della Lega, Carlo Morando, autore della segnalazione. Con riferimento al via vai delle linee Sadem. Malasosta riscontrata tanto di sera quanto nelle ore di punta, con visibilità ridotta anche per i passanti che attraversano sulle strisce pedonali. "Con i tecnici del Comune valuteremo un primo step di interventi - ha replicato il coordinatore alla Viabilità, Marcello Badiali -, e vedremo i risultati. Sicuramente un divieto si sosta ben segnalato dai cartelli dovrebbe risolvere la problematica in oggetto". [Malasosta di giorno in corso Umbria]

