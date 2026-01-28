Museo del Tessile di Chieri, investimento da 2,5 milioni per il rilancio

Un investimento di 2.500.000 euro per la riqualificazione e l’ampliamento dell’area che ospita la storica sede del Museo del Tessile, con l’obiettivo di migliorare gli spazi e servizi e potenziare così l’offerta turistica legata alla tradizione tessile chierese. Lo annuncia il vice Sindaco e assessore al Bilancio Roberto Quattrocolo.

Il progetto, finanziato con 2 milioni di euro di fondi regionali (programma Fesr, Strategie Urbane d’Area, sviluppo di una rete museale territoriale) e con 500mila euro stanziati dal Comune di Chieri, ha l’obiettivo di valorizzare lo storico edificio chierese (ex convento quattrocentesco delle suore Clarisse e primo opificio cittadino, di proprietà del Comune di Chieri e gestito dalla Fondazione Chierese per il Tessile e per il Museo del Tessile), con un ampio intervento di riqualificazione dei locali al piano terra, di messa in sicurezza, di efficientamento energetico e di aumento degli spazi espositivi.

"I lavori - spiega il vicesindaco -, interesseranno una porzione dell’edificio di circa 1.150 mq. e saranno realizzati nel biennio 2027/2028 (in queste settimane è stato pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva). È prevista la riqualificazione del portico al piano terreno (rifacimento sottofondi e recupero degli intonaci di pareti e volte) e dei locali al piano terreno, al fine di migliorare e implementare la fruibilità degli spazi per i visitatori dedicati anche ad attività laboratoriali specifiche sul mondo del tessile (filatura, tintura naturale, sartoria, tessitura d’artista, ricamo bandera, tessitura d’arazzi e orditura); inoltre, sono previsti il rifacimento del tetto a falde; il restauro delle facciate esterne lato cortile e delle facciate sui cortili interni; la sostituzione di alcuni serramenti e porte finestre. Il Museo del Tessile rappresenta un prestigioso patrimonio architettonico collocato nel centro storico e un importante polo culturale, anche grazie all’impegno della Presidente della Fondazione, Melanie Zefferino, che ha riallestito il Museo e la sua collezione, curato significativi eventi espositivi, realizzato un prezioso Orto Botanico e promosso un’intensa attività didattica con le scuole. Attraverso questo intervento strutturale di rigenerazione e rifunzionalizzazione si valorizzerà l’edificio, ampliando gli spazi espositivi destinati a visite e incontri educativi e laboratoriali con cittadini, studenti e turisti, potenziando così l’offerta culturale ed educativa del Museo".