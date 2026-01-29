NEMO: non è formazione, è il cantiere dove si costruisce l’impresa del futuro

Il 22 gennaio scorso, a molti è sembrata una serata insolita. Se qualcuno fosse entrato cercando un relatore su un palco, un puntatore laser o delle slide piene di grafici da fotografare, sarebbe rimasto deluso. Perché giovedì non c’è stata una presentazione. C’è stata un’epifania di pragmatismo: il viaggio di NEMO è ufficialmente cominciato.

C’erano imprenditori seduti intorno a tavoli carichi di appunti, qualcuno addirittura per terra per seguire meglio il filo di un ragionamento. Non c’era la distanza della cattedra, ma la vicinanza del lavoro condiviso. Fogli, domande scomode, numeri reali e confronti veri. È stato in quel momento che NEMO ha smesso di essere un’idea sulla carta ed è diventato una realtà viva.

La filosofia del confronto reale

NEMO non nasce per aggiungere un altro corso di formazione alla lista di quelli già seguiti. Nasce da una convinzione tanto semplice quanto rivoluzionaria nel mercato attuale: il confronto è lo strumento più potente che un imprenditore ha a disposizione, a patto che sia usato bene.

In un mondo saturo di teoria, NEMO sceglie la pratica del "fare insieme". Durante i primi incontri non si insegna nulla in modo accademico; si crea invece lo spazio perché le persone possano mettere sul tavolo i problemi che tolgono il sonno la notte. Scelte strategiche, gestione del team, bilanci. Quando il confronto tocca la realtà dei fatti, l’energia cambia: il lavoro diventa serio, profondo e, sorprendentemente, anche divertente.

Un viaggio in tappe, non una destinazione finale

L’approccio di NEMO si articola attraverso Workshop e l’Academy, ma sarebbe un errore considerarli come semplici "eventi". Sono tappe di un percorso ciclico pensato per chi vive l'azienda ogni giorno.

Il metodo è lineare:

Si entra: ci si stacca dalla routine quotidiana.

Si lavora: si affrontano le sfide del proprio business insieme ad altri che vivono le stesse dinamiche.

Si torna in azienda: con una lucidità nuova, pronti ad applicare quanto emerso.

Si riparte: per la tappa successiva, con nuovi strumenti e una visione più chiara.

Per chi è NEMO?

NEMO è per l’imprenditore che non cerca la "carica" motivazionale di un weekend, ma la lucidità strategica per i prossimi dieci anni. È per chi ha capito che la solitudine del comando si vince solo aprendosi al confronto con i propri pari, in un ambiente dove la teoria lascia il posto ai fatti.

Il viaggio è iniziato. E non si tratta di stare a guardare, ma di sedersi a quel tavolo e iniziare a lavorare.