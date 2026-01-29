Bonus Vesta 2026, click day in primavera diviso per fasce di reddito. Come ottenere il voucher per i bimbi 0-6

"È lo Squid Game dei poveri". Dopo le polemiche dell'anno scorso, dove centinaia di famiglie erano rimaste escluse dal bonus Vesta della Regione Piemonte a sostegno delle famiglie con bambini da 0 a 6 anni, nel 2026 raddoppiano i fondi.

Fondi raddoppiati

Si passa infatti da dieci milioni di euro ai venti di quest'anno, con l'obiettivo di aiutare 20mila famiglie con Isee fino a 40mila euro. Il click day sarà in primavera ed è confermata "attenzione al ceto medio". Parole dell'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone, che già in autunno aveva annunciato di voler raddoppiare gli stanziamenti. Tanto da spingerlo, insieme al governatore Alberto Cirio, a volare a Bruxelles per ottenere più risorse dall'Unione Europea.

Le polemiche

Nel 2025 Vesta ha assegnato 10 milioni di euro a 10mila famiglie piemontesi. Non sono mancate però le critiche della minoranza in Consiglio Regionale e di chi è rimasto escluso. In meno di mezz'ora, in piena notte a cavallo della mezzanotte, sono state assegnate le risorse. In molti hanno attaccato la Regione definendo la misura "Una lotteria notturna per pochi".

E anche per il 2026 sarà possibile pagare i servizi per la prima infanzia 0-6 anni, come nido, gita scolastica, centro estivo, iscrizione del pre e post scuola, mensa, babysitter, ginnastica, corsi di nuoto e lingua straniera.

“Con Vesta la Regione Piemonte ha aperto una strada nuova nelle politiche per le famiglie - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alle Politiche sociali e alla famiglia Maurizio Marrone - per la prima volta un voucher diretto, semplice e a burocrazia zero, capace di arrivare davvero alle famiglie con bambini e di sostenere concretamente le spese di accesso ai servizi per l’infanzia”.

Come funziona

Con il click day, previsto per la primavera del 2026, le famiglie piemontesi sostenute da Vesta arriveranno quindi a 30.000. E rispetto all'anno scorso sono stati introdotti dei correttivi. Il nuovo click day resterà aperto per dodici ore e sarà articolato per fasce di reddito: l'obiettivo è aiutare in particolare il ceto medio, spesso escluso per motivi di reddito da altre forme di sostegno.

L'idea sarebbe quella di creare tre o quattro tranche, ognuna dedicata ad uno scaglione ISEE.