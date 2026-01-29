Avviati i lavori congiunti sul sistema sanitario Torino

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino hanno avviato un percorso di lavoro congiunto volto a rafforzare l’efficienza, l’integrazione e la sostenibilità del sistema sanitario torinese, alla presenza del Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dottor Livio Tranchida, e del Direttore Generale dell’ASL Città di Torino, dottor Carlo Picco.



«La collaborazione strutturata tra le aziende sanitarie torinesi – sottolinea il Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, dottor Livio Tranchida – è un elemento strategico per valorizzare le competenze, ottimizzare l’utilizzo delle risorse e garantire una risposta coordinata ed appropriata ai bisogni di salute del territorio, in particolare nell’ambito delle prestazioni specialistiche e dell’alta complessità».



«Questo percorso – dichiara il Direttore Generale dell’ASL Città di Torino, dottor Carlo Picco – rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare il coordinamento tra le aziende sanitarie del territorio e garantire ai cittadini risposte sempre più appropriate e tempestive. Lavorare in modo integrato su liste di attesa, emergenza-urgenza e percorsi di tutela significa mettere concretamente al centro i bisogni degli assistiti e migliorare l’efficienza complessiva del sistema».



Il confronto si concentra su ambiti strategici ritenuti prioritari per il miglioramento dell’accesso e della qualità delle prestazioni sanitarie, in particolare: il governo e la riduzione delle liste di attesa; la mobilità attiva e passiva; la gestione dell’emergenza–urgenza; l’offerta coordinata del Percorso di Tutela degli Assistiti di Torino, volta ad assicurare l’accesso tempestivo alle prestazioni specialistiche nel rispetto dei tempi di attesa.



È previsto nei prossimi giorni anche il coinvolgimento dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra le principali realtà sanitarie del territorio, in una logica di sistema integrato.



Tra le azioni già individuate figurano il monitoraggio costante delle agende di prenotazione, la condivisione e l’analisi dei dati relativi agli esami, alle prestazioni sanitarie e agli interventi chirurgici, nonché la definizione di programmi e risposte comuni finalizzati a garantire maggiore appropriatezza, equità e tempestività nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.



È inoltre allo studio l’attivazione della Centrale Operativa Liste d’Attesa – Sistema Torino, quale strumento di governo unitario e integrato delle agende e dei percorsi di accesso alle prestazioni, a beneficio degli assistiti e dell’intero sistema sanitario locale.



Il percorso intrapreso rappresenta un passaggio significativo verso una collaborazione strutturata e stabile tra le aziende sanitarie torinesi, orientata alla centralità del cittadino e al miglior utilizzo delle risorse disponibili.