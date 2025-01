Aggredito mentre passeggiava in Barriera: 51enne in manette per tentata rapina

A Barriera di Milano 51enne in manette con l'accusa di tentata rapina. È ormai sera quando gli agenti del Commissariato intervengono in corso Giulio Cesare per mettersi alla ricerca degli autori di una tentata rapina ad un giovane pakistano.

Aggredito mentre passeggiava

L'uomo, mentre passeggiava, è stato aggredito con pugni e calci da due uomini di origine nordafricana che hanno tentato di sottrargli denaro e telefono cellulare.

La vittima ha cercato di chiedere aiuto e liberarsi fino a quando, seppur privo di una scarpa che gli aggressori gli avevano tolto, è riuscito a rialzarsi e a fuggire. Durante la fuga l'extracomunitario è stato notato una pattuglia della Polizia di Stato, che gli ha prestato immediatamente soccorso.

I poliziotti, con l’aiuto della vittima, sono riusciti ad individuare e fermare uno dei due aggressori: per lui l'accusa è di tentata rapina in concorso.