Asl To3, Ferruccio Stanga nominato direttore della Struttura Complessa di Psichiatria dell'Area Nord

La Psichiatria dell’Area Nord dell’Asl To3 ha un nuovo direttore: dal 1° febbraio 2026 Ferruccio Stanga è ufficialmente alla guida della Struttura Complessa, dopo averne garantito la continuità gestionale come facente funzione dal dicembre 2024.

La nomina consolida un percorso professionale che si sviluppa da oltre trent’anni all’interno del sistema della salute mentale piemontese e, in particolare, nell’Asl To3 , dove Stanga opera ininterrottamente dal 1997, ricoprendo nel tempo ruoli di crescente responsabilità clinica, organizzativa e gestionale.

Medico chirurgo, specialista in Psichiatria, con un master universitario in Psicopatologia forense e Psicologia giudiziaria e una laurea in Società e Culture d’Europa della Facoltà di Lettere e Filosofia, il dottor Stanga ha maturato una competenza trasversale che integra dimensione clinica, organizzazione dei servizi, lavoro di rete e attenzione ai determinanti sociali e culturali del disagio psichico. Nel corso della sua carriera ha diretto e coordinato strutture fondamentali della rete territoriale e ospedaliera dell’AslTo3, tra cui i Centri di salute mentale di Orbassano e Rivoli e gli Spdc, Servizio psichiatrico di diagnosi e cura, di Pinerolo e Rivoli, ed è stato protagonista del processo di superamento degli ex ospedali psichiatrici di Collegno e Grugliasco, contribuendo alla costruzione del modello di residenzialità supportata oggi adottato dall’azienda.

Dal 2018 è Responsabile della Struttura Semplice Spdc di Rivoli, incarico rinnovato fino al 2027 a seguito di valutazione positiva, e ricopre anche il ruolo di Responsabile della Psichiatria Forense dell’Asl To3, con funzioni di supporto ai colleghi nella gestione dei casi complessi e nei percorsi alternativi alle Rems.

La Struttura Complessa Psichiatria Area Nord, che Stanga ora dirige stabilmente, comprende una rete articolata di servizi ospedalieri e territoriali – Spdc, 6 Centri di salute mentale, strutture residenziali e semiresidenziali – e un’équipe multiprofessionale di oltre 70 operatori.

“La nomina del dottor Stanga – dichiara Giovanni La Valle, direttore generale dell’AslTo3 – rappresenta una scelta di continuità e di forte valorizzazione delle competenze maturate sul campo. In questi mesi di direzione ad interim ha dimostrato capacità di governo clinico e organizzativo della struttura, attenzione alla qualità dei percorsi di cura e una solida leadership nei confronti delle équipe. È un professionista che conosce profondamente il territorio, i suoi bisogni e le reti istituzionali e sociali con cui la psichiatria deve dialogare ogni giorno”.