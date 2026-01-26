Collegno: colto da malore improvviso, salvato dal tempestivo intervento dei sanitari del 118

Un uomo si accascia improvvisamente a terra sul marciapiede in via Niccolò Tommaseo, a Collegno. È successo nella mattina di oggi, lunedì 26 gennaio, poco prima delle 10. Il caso vuole che nelle vicinanze ci siano tre infermieri del 118: non sono in servizio, ma sono addestrati all’emergenza e non perdono tempo. Iniziano immediatamente le manovre rianimatorie e, intanto, allertano la Centrale Operativa del 118 di Torino di Azienda Zero, che invia - come da procedura interna - il mezzo di soccorso avanzato più vicino. In questo caso viene inviata un’ambulanza con infermiere a bordo.

Il tempestivo intervento dei sanitari

Lo stesso protocollo prevede anche che, in base alle condizioni del paziente, possa essere inviato sul posto un secondo mezzo con il medico. È questo il caso, ma il medico più vicino in quel momento disponibile non è quello di una seconda ambulanza. Il punto in cui il paziente ha accusato il malore, infatti, si trova a poca distanza dalla base del servizio regionale di elisoccorso. Per questo motivo mentre l’infermiere del mezzo prosegue le manovre rianimatorie con l’ausilio della strumentazione in dotazione sul mezzo, l’autista dell’ambulanza - come previsto dalle procedure - riparte verso la base dell’elisoccorso, prende a bordo l’équipe con il medico l'infermiere e torna dal paziente, che nel frattempo è stato rianimato.

In terapia intensiva a Rivoli

Il medico anestesista e il personale infermieristico proseguono l’assistenza, in ambulanza, fino all’arrivo all’ospedale di Rivoli. Nel frattempo il cuore dell’uomo ha ripreso a battere. Il paziente ha 69 anni e ora si trova ricoverato in terapia intensiva.

La tempestività, in situazioni come queste, è fondamentale. Il caso ha voluto che personale sanitario qualificato si trovasse al posto giusto nel momento giusto, poi ha fatto la differenza la risposta del sistema: la Centrale Operativa del 118 di Torino e i mezzi sul territorio hanno permesso di attivare rapidamente tutte le risorse disponibili.

Il grazie del direttore della centrale operativa

"Ringrazio i tre infermieri del 118 che, pur non essendo in servizio, hanno avviato subito le manovre rianimatorie, e tutto il personale coinvolto per la gestione dell’emergenza. Questo intervento dimostra quanto sia decisiva la capacità di valutare rapidamente lo scenario e, all’interno di procedure ben definite, attivare la soluzione più veloce ed efficace", ha dichiarato il Direttore della Centrale Operativa del 118 di Torino, Roberto Gioachin.