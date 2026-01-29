 / Scuola e formazione

Scuola e formazione | 29 gennaio 2026, 06:53

Le scuole del centro collaborano con Asl e Servizi Sociali per combattere il disagio psicologico dei ragazzi

La Circoscrizione 1 si è fatta promotrice degli incontri per creare una rete di realtà pubbliche che intervengano nei casi segnalati dagli insegnanti

Nuovi servizi per contrastare il disagio dei ragazzi

Nuovi servizi per contrastare il disagio dei ragazzi

Per contrastare il disagio psicologico dei ragazzi nelle scuole del centro e della Crocetta sta nascendo una rete di coordinamento tra gli istituti, l'Asl, i servizi sociali e la Circoscrizione 1. L'idea nasce proprio dall'ente di decentramento, con la presidente Cristina Savio e le coordinatrici Ilaria Gritti e Francesca Chantal Balbo di Vinadio che hanno chiamato a raccolta i vari attori con lo scopo di creare un tavolo di confronto e collaborazione sul tema della salute psicologica dei minori.

Verso un protocollo d'intesa

Il gruppo di lavoro si è incontrato in modo informale già dallo scorso aprile, e adesso sottoscriverà un Protocollo di Intesa finalizzato a coinvolgere i servizi pubblici e mappare e divulgare i progetti di associazioni del territorio che promuovono attività ricreative, di doposcuola, interventi psicologici nelle classi e incontri di formazione per i docenti.

Troppo spesso, infatti, problemi come difficoltà di socializzazione e apprendimento, disturbi alimentari e comportamentali, situazioni di violenza e disagio familiare e dipendenza da tecnologia vengono intercettati dagli insegnanti, ma necessitano anche di altri tipi di intervento.

Gli istituti coinvolti

In questo modo, gli istituti scolastici Tommaseo, Pacchiotti - via Revel, Ugo Foscolo e il Convitto Umberto I potranno contare sui servizi ASL comprendenti i consultori familiari, il servizio di Neuropsichiatria Infantile, la Struttura Complessa Emergenze Infettive Prevenzione e Promozione della Salute e il Centro Adolescenti per la prevenzione del disagio giovanile, oltre all'Equipe famiglie e minori del distretto sud-est dei Servizi Sociali della Città.

Il Protocollo, che dovrebbe essere firmato con le varie parti interessate a febbraio, avrà una validità di due anni in modo da interessare anche la prossima formazione della Circoscrizione 1 che uscirà dalle elezioni amministrative del 2027, in modo da poter essere proseguito dalla nuova Giunta.

Francesco Capuano

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium