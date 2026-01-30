Orti urbani, Grugliasco decide la riapertura del bando di assegnazione

È stato indetto un ulteriore avviso per l’assegnazione di orti urbani ai sensi dell’articolo 3 comma 12 del Regolamento Comunale Orti Urbani in quanto, dal precedente bando chiuso il 30 dicembre 2025, risultano liberi ancora 15 lotti .

I cittadini maggiorenni residenti a Grugliasco possono presentare domanda di inserimento nelle liste di iscrizione per l’assegnazione di orti urbani entro venerdì 27 febbra2026.

Il punteggio verrà calcolato in base all’età anagrafica del richiedente, agli anni di residenza e al reddito in base all’attestazione ISEE (chi non la presenta avrà zero punti per il reddito).

I lotti verranno assegnati attraverso la formazione di apposita graduatoria, con i criteri di cui all’articolo 3 del Regolamento Comunale Orti Urbani, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16 aprile 2025.

Le domande, dovranno essere compilate esclusivamente in via telematica al seguente indirizzo: https://grugliasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php raggiungibile anche dalla Home Page del sito web del Comune di Grugliasco. Per un aiuto nella compilazione ci si può rivolgere ai Punti Digitale Facile le cui sedi e orari sono reperibili al seguente indirizzo: https://www.consorzioovestsolidale.it

L’assegnazione degli orti disponibili avverrà a seguito dello scorrimento delle apposite graduatorie, formate da tutte le richieste utilmente presentate. All’accettazione della concessione verrà richiesto il pagamento di una cauzione di 100,00 euro oltre al pagamento del canone anno 2026.

La graduatoria degli assegnatari sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del Comune alla pagina Orti Urbani e su quello della Società Le Serre. I cittadini inseriti in graduatoria saranno informati con lettera inviata all’indirizzo indicato nella domanda. Il numero di orti assegnati potrebbe subire variazioni in aumento per sopravvenute rinunce.