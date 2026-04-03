Fitness nei parchi di Borgo Po: “Ai giardini Ginzburg serve una riqualificazione”

Nuovi e moderni attrezzi per il fitness nei parchi di Borgo Po: è questo il tema al centro dell’interpellanza presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Raffaella Pasquali e Vittorio Francone, che hanno acceso i riflettori sulla necessità di potenziare gli spazi pubblici dedicati all’attività fisica all’aperto.

La situazione

Nel mirino il parco Michelotti (a gestione comunale) e i giardini Ginzburg, due aree verdi strategiche della zona. Il Michelotti, dopo l’abbandono del progetto di bioparco, è tornato alla piena fruizione pubblica, mentre i giardini Ginzburg, oggi in gestione circoscrizionale, ospitano già un campetto da calcio libero.

La richiesta nasce anche dalle segnalazioni dei giovani del quartiere, che chiedono attrezzature moderne per discipline sempre più diffuse come calisthenics e cross-training. Un’esigenza che si inserisce in un contesto già vocato allo sport: la sponda destra del Po, infatti, è da sempre punto di riferimento per corsa, fitwalking e attività all’aria aperta. “Prendiamo come modello - precisa Francone -, le attrezzature moderne presenti vicino a Villa Glicini”.

La 8: “Si valuta un ampliamento”

Dalla Circoscrizione 8 arriva una prima apertura. La coordinatrice all’Ambiente Giovanna Garrone ha spiegato che ai giardini Ginzburg sono già stati effettuati alcuni interventi: “Abbiamo sostituito parte delle attrezzature e installato cartelli che indicano l’area fitness, che oggi è composta da tre elementi tra travi e panche”.

Ora si valuterà la possibilità di ampliare l’offerta, compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio. Più complessa la situazione al parco Michelotti. Il presidente della Circoscrizione 8 Massimiliano Miano ha chiarito che, al momento, l’assessorato allo Sport non dispone dei fondi necessari per nuovi interventi nell’area.

Il campo da calcio

Ma il fitness non è l’unico tema. È stata chiesta una sistemazione del campo da calcio a 11 ad accesso libero, mentre il consigliere Matteo Tabasso ha rilanciato l’idea di realizzare un’area cani, sottolineando però la necessità di rispettare le normative sulle distanze dal fiume.

Dai banchi dell’opposizione, la consigliera della Lega Claudia Amadeo ha criticato lo stato attuale delle aree: “È un peccato lasciare un giardino in queste condizioni: sia il campetto sia le attrezzature fitness risultano ormai vetuste”.