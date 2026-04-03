Casinò di Sanremo, marzo da record: incassi per 4,86 milioni e pioggia di Jackpot

Il torneo Nazionale di Burraco, a cui hanno partecipato 900 giocatori, la Classicissima su due ruote di Primavera, le manifestazioni legate ai Carri Fioriti, la Coppa automobilistica Milano Sanremo con il gala Dinner, il Campionato nazionale “Ring Fighter Kombat Tour” 2026, grande spettacolo degli sport da combattimento, sono alcuni degli eventi più importanti che hanno costellato il mese di marzo al Casinò e in città.

Appuntamenti di grande richiamo internazionale che hanno portato a Sanremo e nelle sale il turismo delle grandi occasioni, quello che vuol vivere le diversificate possibilità di divertimento e che sceglie il Casinò per l’eleganza, la sicurezza e la qualità dei servizi.

Hanno, infatti, visitato il Casinò a marzo 17.635 clienti, per un bilancio che da gennaio ha superato le 59.000 unità. Incassati a marzo € 4,86 milioni.

Per tre giorni la Casa da Gioco è diventata la capitale del Burraco, con 920 partecipanti provenienti da tutte le regioni italiane, appassionati delle diversificate offerte di svago. Ha poi visto il suo teatro affollato dai ragazzi di Sanremo Junior, ma anche dagli atleti iscritti al Campionato nazionale di Ring Fighter Kombat Tour” 2026. Sala Privata è stata gremita per il convegno “Il fiore del Futuro” e successivamente a teatro si è vissuta l’emozione del ritorno della cultura partenopea con il Premio internazionale Roberto Murolo Casinò di Sanremo. Si sono esibiti sulle note dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo Peppe Barra, accompagnato dal Maestro Luca Urciuolo, Enzo Gragnaniello, il maestro Maurizio Pica con Emanuela Loffredo, i Ladaniva e l’ensemble Napulitanata. Applausi a scena aperta per chef Aquila che ha intrattenuti i clienti del Roof Garden sabato 21 marzo proponendo gusti e sapori che contraddistinguono la sua proposta culinaria d’autore.

Un periodo di successi coronato da una continua raffica di vincite.

Anche per marzo si può parlare di mese super fortunato.

In sala slot sono stati centrati premi del valore superiore a € 5.000 per complessivi € 1.156.000. La vincita più interessante è andata a una signora del Nord Italia. Ha totalizzato € 49.643 alla slot Mistery of the Lamp, impegnandosi in alcune divertenti partite. Dall’inizio dell’anno il montepremi erogato ha toccato quota €. 4.039.433.

Sempre apprezzati anche i tavoli dell’Hold’em Poker, dove è stato centrato il jackpot da € 90.000 con una splendida scala reale di cuori, che ha rallegrato la serata del fortunato giocatore.

Gli appassionati partecipano anche ai tornei settimanali organizzati da TexApoker, mentre fioccano le iscrizioni ai grandi eventi, previsti durante tutto il 2026, come l’IPO, Italian Poker Open di maggio.

“È stato un mese denso di manifestazioni, che hanno coinvolto la nostra città e in particolare modo il teatro e le sale del Casinò. Si sono svolte gare e spettacoli che poche località vivono in un mese. La struttura organizzativa ha saputo supportare tutte le diverse manifestazioni e tornei, assicurando alla clientela e agli ospiti quella puntualità, professionalità ed eleganza, che rende la Casa da Gioco una location unica. Abbiamo, inoltre salutato ben 900 appassionate e appassionati di Burraco, che hanno raggiunto Sanremo per il Campionato nazionale di categoria, tributando alla Casa da gioco il primato per la capacità di accoglienza. La stessa cura dedicata ai players dei nostri tornei di poker e delle nostre slot machines tra le più moderne e innovative. Il parco macchine, infatti, viene costantemente rinnovato per offrire le esperienze tecnologiche del momento, sempre ricordando l’importanza di giocare responsabilmente e con misura. Concludendo ringrazio i dipendenti della Casa da Gioco, il cui impegno costante, permette di ottenere questi importanti risultati.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.ssa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi.

Marzo si è chiuso con l’incasso di € 4,86 milioni portando l’introito dal 1° gennaio a 14,6 milioni. (+14,24% rispetto allo stesso periodo del 2025).