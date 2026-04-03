CasaPound dona le uova di Pasqua ai bambini di Pro Infantia Derelicta

Oggi, nel cuore di una città che spesso corre veloce, c’è ancora spazio per gesti semplici ma capaci di lasciare il segno. I militanti di CasaPound Torino hanno consegnato decine di uova di Pasqua ai bambini ospitati presso la struttura Pro Infantia Derelicta, realtà attiva da anni nel sostegno ai minori in difficoltà.

“Non si tratta di un’iniziativa isolata, ma di una tradizione che si rinnova da oltre un decennio. Un appuntamento - in una nota CasaPound - che, anno dopo anno, affianca alle donazioni di beni essenziali un gesto simbolico, ma profondamente umano: regalare un momento di gioia a chi vive situazioni complesse”.

“Le uova di Pasqua, destinate ai piccoli della struttura di via Asti, rappresentano più di un semplice dono. Sono il segno concreto - continua la nota -, di una rete di solidarietà che coinvolge volontari e sostenitori. Un ponte tra chi si impegna quotidianamente nel sociale e chi sceglie di contribuire, anche con piccoli gesti, a rendere più leggere le giornate di chi ha meno”.

“In un contesto in cui le difficoltà non mancano, grazie al contributo di tesserati, amici e simpatizzanti, anche quest’anno - conclude la nota - la Pasqua per i bambini di Pro Infantia Derelicta si apre con un sorriso in più. Un piccolo segnale, forse, ma capace di ricordare che la solidarietà, quando è concreta, può fare davvero la differenza”.