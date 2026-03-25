Da Report a Nichelino, Sigfrido Ranucci racconta "Il ritorno della casta"

Solo un grande personaggio della tv e del giornalismo poteva riempire il teatro Superga, a metà pomeriggio di un caldo giorno di primavera. A Nichelino ieri c'era il tutto esaurito per ascoltare Sigfrido Ranucci, il popolare conduttore di Report su Rai Tre, che ha saputo mantenere alti indici di ascolto ad una trasmissione che sembrava destinata all'estinzione dopo l'addio di Milena Gabanelli.

Tra racconti e aneddoti "Il ritorno della casta"

Il giornalista ha presentato il suo ultimo libro, "Il ritorno della casta", aprendosi con il pubblico (il giorno seguente l'esito del referendum) ad un' ora di discussione serrata su temi scomodi e su verità dette solo da pochi. Al centro di tutto l’informazione, la trasparenza e il ruolo del giornalismo nel saper raccontare il potere e le sue dinamiche.

Chi vive di inchieste, chi è abituato a lavorare sotto traccia, chi non si accontenta delle mezze verità ma ama scavare a fondo sa catturare l'attenzione del pubblico in ogni circostanza, come ha testimoniato l'appuntamento andato in scena a Nichelino.

Un teatro Superga da tutto esaurito

Accolto dai saluti del sindaco Giampiero Tolardo, poi Ranucci ha ricevuto la tessera della Biblioteca Civica Arpino dalla direttrice Loredana Pilati, quindi ha iniziato a raccontare episodi e curiosità, incalzato con classe dall'ex assessore alla Cultura Michele Pansini, perfetto nel ruolo di moderatore e conduttore dell'incontro. Tra i tanti presenti in sala, oltre alla giunta comunale di Nichelino praticamente al completo, anche la consigliera regionale del Pd Laura Pompeo, l'ex consigliere regionale Diego Sarno e un fuoriclasse del giornalismo come Darwin Pastorin, con il quale Ranucci (al pari di tanti dei presenti) si è poi concesso per foto e firmacopie del suo libro.