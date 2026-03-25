“Anselmo Wannabe”: la serie animata made in Torino con Neri Marcoré che racconta i mestieri ai più piccoli

Che lavoro vuoi fare da grande? Vanno bene tutti. È il messaggio della serie animata “Anselmo Wannabe” realizzata da Massimo Ottoni che andrà in onda dal 28 marzo al 26 aprile su Rai Gulp.

26 mestieri raccontati in corti da 7 minuti

Dal calciatore al pompiere, passando per l’influencer fino al videogamer. 26 mestieri raccontati in corti da 7 minuti circa con l’obiettivo di permettere ai bambini di esplorare il mondo del lavoro con immaginazione e ironia.

“Pensiamo che sia un tema importante che tutti noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle - racconta il regista - Io per esempio di voler fare il regista molto tardi, avrei voluto che qualcuno me lo spiegasse quando ero piccolo. La chiusura è sempre la stessa: Anselmo ha scelto il mestiere più bello del mondo. Questo perché non ci sono mestieri belli o brutti, qualsiasi mestiere se fatto con passione ed è quello giusto per te è il più bello del mondo. Serve anche un po’ a portare via i bambini da quell’ansia sociale che ti dice fin da piccolo che avrai successo solo se farai un determinato mestiere”.

Design fresco e leggero, con un tratto acquerello che si distanzia dai soliti format rivolti ai bambini.

La felicità di Neri Marcorè

A dare la voce è Neri Marcorè: “È stato il primo a cui abbiamo pensato alla figura del maestro che è l’unica della serie. Ha il compito di portare Anselmo nel suo viaggio attraverso i mestieri e di prenderlo anche un po’ in giro. Quando gli abbiamo chiesto di partecipare è stato subito molto felice”.

Insieme all’impacciato Anselmo, anche Letizia, la compagna di classe, che al contrario è metodica nel trovare le soluzioni. “Questo ci insegna che non c’è un metodo giusto o sbagliato, ognuno deve trovare il suo modo per arrivare agli obiettivi che si pone”.

Appassionarsi al lavoro già da piccoli

A produrre la serie animata, sostenuta da Film Commission, è la società torinese Studio Ibrido, fondata nel 2021 che vede tra i soci fondatori lo stesso regista e Federico Turani, biologo che ha scelto di cambiare percorso e di intraprendere la strada del cinema. “È stato molto stimolante soprattutto perché siamo tutti molto giovani ed è stato elettrizzante vedere un prodotto che avremmo voluto noi da piccoli. Viviamo in un mondo che ha delle difficoltà quando si parla di futuro, se pensiamo a qualcosa con cui ripartire ci è venuto in mente il mondo del lavoro. Perché non cominciare ad appassionarsi al tema del lavoro quando si è piccoli”.

Dopo la serie, la società specializzata in animazione fondata nel 2021, tra i progetti in sviluppo “Dark horses”, un film antologico per adulti, e “Riamise”, una coproduzione tra Italia, Francia e Giappone che strizza l’occhio agli anime e vede coinvolto anche lo studio 4C, fondato da ex collaboratori di Miyazaki. “Anselmo Wannabe” tornerà sugli schermi della Rai con nuovi mestieri e nel frattempo diventerà un fumetto e un videogioco.