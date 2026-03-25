A Grugliasco conto alla rovescia per la seconda edizione di Floreando

Sabato 4 aprile a Grugliasco torna Floreando, la seconda edizione della mostra mercato florovivaistica dedicata ai fiori e ai prodotti da essi derivati.

Per le vie del centro, dalle 9 alle 18, appassionati e curiosi potranno visitare gli stand degli espositori del settore e prendere parte alle diverse iniziative collaterali. Tra queste, i laboratori a cura del centro diurno ʺCapolavoroʺ, della cooperativa Paradigma, e quelli organizzati dalle comunità della cooperativa sociale Il Margine di Viale Radich, a Grugliasco, e ʺPegasoʺ, a San Gillio.

Inoltre, per l’occasione, i commercianti di via Lupo che hanno aderito all’iniziativa esporranno dei banchetti davanti ai loro negozi e addobberanno le vetrine con fiori e altri soggetti a tema.

Oltre agli stand dedicati alla vendita, Floreando ospiterà spazi informativi e divulgativi che accompagneranno i visitatori in un viaggio alla scoperta del mondo degli impollinatori, dell’importanza della biodiversità e all’approfondimento di altri temi legati alla sostenibilità ambientale.

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino presenterà l’attività di alcuni gruppi di ricerca, insieme alle collezioni e ai servizi della Biblioteca di Scienze Agrarie e Veterinarie (AGROVET). Lo stand ospiterà anche libri, oggetti e materiale didattico-informativo sul ruolo degli insetti impollinatori, sulla gestione del verde urbano e dei giardini, sul paesaggio locale. Sarà inoltre possibile informarsi sui corsi di studio offerti dal Dipartimento e sugli sbocchi professionali.

Uno spazio espositivo sarà dedicato all’ʺAutostrada delle apiʺ, progetto di divulgazione a tutela della biodiversità, al quale ha aderito anche il Comune di Grugliasco, finalizzato alla creazione di un corridoio ecologico per attirare,

nutrire e proteggere api e altri impollinatori. Ad accogliere i visitatori ci sarà Andrea Beretta, istruttore tecnico dell’Ente Parchi Reali e referente del progetto.

Tra i diversi stand presenti uno sarà dedicato a ʺTulipani italianiʺ, che da qualche anno realizza a Grugliasco il campo di tulipani nei terreni dell’Agriturismo Cascina DUC, in Strada del Portone 197.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Grugliasco, è organizzata dalla Società Le Serre con il supporto dell’Associazione culturale Foodies.

L’ingresso a Floreando è gratuito. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.