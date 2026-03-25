Giornata della Terra: le iniziative di Club Silencio ai Giardini dei Musei Reali

Sabato 25 aprile 2026 torna a Torino la quarta edizione di Giornata della Terra, l’evento gratuito dedicato alla sostenibilità che nelle scorse edizioni ha coinvolto oltre 70.000 persone. Grazie alla rinnovata collaborazione con i Musei Reali di Torino, dalle 11 alle 20:30, Fondazione Club Silencio sarà presente ai Giardini dei Musei Reali di Torino per una giornata di workshop, talk, performance e attività esperienziali, trasformando la consapevolezza ambientale in pratica quotidiana.

Negli ultimi anni, nel dibattito sulla sostenibilità, si è affermato il fenomeno dell’eco-fatica: la sensazione di frustrazione che nasce quando la consapevolezza ambientale non riesce a tradursi in azioni concrete. In Italia, secondo un’inchiesta di Altroconsumo, nove persone su dieci riconoscono l’importanza di stili di vita sostenibili, ma dichiarano di faticare a metterli in pratica.

Giornata della Terra Torino 2026 è la risposta a questo senso d’impotenza e frustrazione: nella cornice straordinaria dei Giardini Reali, uno spazio pubblico di confronto e sperimentazione sulla sostenibilità, per orientarsi tra temi complessi e trasformare le idee in pratiche quotidiane e azioni collettive per il futuro.

L’edizione 2026 invita a guardare al futuro partendo dalle scelte di oggi e dalle quattro dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale, economica e culturale. Che futuro vogliamo e quali pratiche possono renderlo possibile?



Una giornata-evento con un programma multidisciplinare di attività tra workshop, talk, laboratori esperienziali, attività per bambini, momenti di scambio e riuso (swap), installazioni e performance artistiche e musicali, insieme a spazi di incontro con realtà del territorio, enti e associazioni attive sui temi della sostenibilità.

L’obiettivo è rendere questi temi accessibili, innanzitutto a una platea ampia e trasversale di cittadine e cittadini e, al tempo stesso, offrire occasioni di approfondimento e scoperta di pratiche concrete e replicabili nella vita quotidiana.

La scelta del 25 aprile, giornata a ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura

statali italiani, e data simbolo in Italia della libertà e della responsabilità collettiva, rafforza il messaggio dell’edizione 2026: costruire il futuro significa assumersi oggi un impegno condiviso verso la sostenibilità.



Dichiara Alberto Ferrari, presidente di Fondazione Club Silencio:

“Torino vive da anni una pressione ambientale significativa e l’inquinamento resta una delle sfide più urgenti. È un tema che si intreccia con trasformazioni sociali ed economiche profonde e che richiede risposte non solo tecniche, ma anche culturali: cambiare abitudini, immaginari e modi di abitare la città.

Giornata della Terra nasce per questo: mettere la sostenibilità al centro dello spazio pubblico e accorciare la distanza tra ciò che sappiamo e ciò che riusciamo a fare, offrendo strumenti e pratiche concrete per la vita quotidiana delle torinesi e dei torinesi.

Ringrazio lo staff dei Musei Reali di Torino e il Ministero della Cultura per la consolidata

collaborazione.”

Per info e accrediti: https://www.giornatadellaterra.it/

