Un accampamento di senzatetto nel cuore di San Salvario

Anno nuovo, stesse scene che si ripetono. Siamo nel cuore di San Salvario, nell'aiuola Ginzburg: sono molti i clochard che hanno deciso di fare dell'angolo tra via Morgari e via Belfiore la loro casa.

Spazio di degrado

Proprio accanto alla chiesa del Sacro Cuore di Maria, dove questa mattina era in corso un funerale, sono accastati cartoni, coperte, maglioni, materassi , carrelli della spesa, pantaloni stesi sul corrimano di ingresso del luogo di culto. Oggetti abbandonati qua e là che trasformano l'area in uno spazio di degrado.

La Casa del Quartiere di San Salvario da anni è impegnata in attività per rendere viva l'aiuola Ginzburg. Iniziative di socializzazione destinate ai residenti, anche con l'obiettivo di allontanare gli spacciatori che girano in zona.

Purtroppo d'inverno, come testimoniano le foto mandate da un abitante della zona, nell'aiuola Ginzburg il verde lascia spazio al degrado. In molti casi i clochard sono persone con storie difficili alle spalle, di abuso di alcol e droghe.

La conta dei clochard

Lunedì scorso il Comune ha fatto partire il censimento dei senzatetto presenti a Torino. Oltre 400 volontari, affiancati da operatori dei servizi sociali e da personale della Polizia Locale, hanno preso parte alla prima parte delle operazioni di "conta".