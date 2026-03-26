Cumiana si stringe attorno ad Angelica Viotto, morta dopo il parto

“Hai dato al mondo una bambina: ora custodisci dall’alto questa vita, rimani madre per sempre”, sono le parole piene di affetto di don Carlo Pizzocaro. Seguono quelle pubblicate sulla pagina Facebook delle parrocchie di Cumiana, che si stringono, come il Comune, attorno alla famiglia di Angelica Viotto, la 31enne residente in paese, morta lunedì 16 marzo alle Molinette, due giorni dopo aver dato alla luce una bimba all’ospedale Agnelli di Pinerolo.
La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, al momento senza indagati, la probabile causa del decesso, emersa dall’autopsia, sarebbe la coagulazione intravascolare disseminata (Cid), una grave patologia in cui la coagulazione si attiva in maniera incontrollata, formando diffusi trombi nei vasi sanguigni ed emorragie.