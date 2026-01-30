Una zona 30 mista per corso Racconigi, ecco l'ultima novità

Prosegue il percorso verso una mobilità più sostenibile e sicura in Circoscrizione 3, con un intervento che ridisegna l’assetto viabile nel tratto compreso tra corso Peschiera e piazza Marmolada, puntando sulla zona 30 e sull’integrazione tra traffico veicolare e ciclabilità.

A spiegare il senso dell’intervento è il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 3, Marco Titli, che sottolinea il valore strategico del tratto interessato: “Questo ultimo lavoro rappresenta un punto di raccordo con l’asse di corso Peschiera. L’assessora Chiara Foglietta sta portando avanti, di intesa con la Circoscrizione, un percorso di mobilità dolce integrato che porterà frutti nei prossimi anni”.

Ciclabili e strada condivisa: come cambia la viabilità

Il progetto prevede soluzioni differenziate a seconda dei tratti. Da corso Peschiera a via Monginevro (area interessata anche dal mercato del sabato), la pista ciclabile corre ai lati della carreggiata, all’interno di una zona 30 con corsia mista ciclabile-auto, pensata per favorire la convivenza tra utenti della strada e ridurre la velocità dei veicoli.

Da via Monginevro a piazza Marmolada, invece, la ciclabile si sviluppa al centro della carreggiata, sulla nuova banchina stradale (di prossima inaugurazione), garantendo maggiore visibilità e continuità del percorso per chi si muove in bicicletta.

L’obiettivo dell’intervento è quello di aumentare la sicurezza, migliorare la qualità dello spazio e incentivare modalità di spostamento alternative all’auto privata, in linea con le politiche cittadine sulla mobilità dolce.