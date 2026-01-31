Quattro nuovi stalli riservati: a Villar Perosa cresce il numero di parcheggi per disabili

Sono quattro i nuovi stalli per il parcheggio per persone con disabilità che il Comune di Villar Perosa realizzerà quest’anno. L’ente risponde così alle richieste raccolte negli scorsi mesi, a partire da quella di una famiglia che vive in via Torino. “In questi anni sono aumentate le richieste di parcheggi riservati così come dei tagliandi per facilitare la circolazione delle auto che trasportano persone con disabilità” rivela il sindaco di Villar Perosa, Marco Ventre.

I quattro stalli saranno tracciati in via Torino, piazza della Pace, piazza Gigli e via Massimo D’Azeglio: “Non è ancora possibile stabilire quando inizieranno i lavori – avverte il sindaco – perché dobbiamo attendere le condizioni meteo ottimali per poter tracciare la segnaletica orizzontale”.