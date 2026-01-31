 / Moncalieri

Moncalieri, 6 milioni di euro per tappare le buche e risistemare le strade

Investimenti importanti per la manutenzione viaria dall'ultimo bilancio dell'era Montagna

Foto d'archivio di una buca in corso Savona a Moncalieri

Per l'ultimo bilancio dell'era Montagna (il sindaco uscente lascerà in primavera, dopo 11 anni di governo della città), il Comune di Moncalieri ha deciso di investire per 6 milioni di euro per la manutenzione e riqualificazione della viabilità

Interventi strutturali

L’intervento riguarda in particolare la rete delle strade comunali, con l’obiettivo di affrontare in modo programmato le criticità legate a un patrimonio stradale esteso e in parte deteriorato: tanti, troppi casi di buche e voragini in alcuni punti della città sono stati segnalati anche di recente, di qui la necessità di risistemare in primis le strade.

Le risorse saranno utilizzate per interventi strutturali su asfalto, marciapiedi e segnaletica, con una pianificazione orientata a ridurre il ricorso a riparazioni urgenti: insomma, basta interventi tampone e 'buche tappate', ma un'opera di riqualificazione e rifacimento strutturale.

Stop a buche e crateri

L'obiettivo dichiarato del Comune è quello migliorare sia la sicurezza che la qualità della circolazione lungo le strade più importanti, oltre che per una questione di decoro: per evitare che si dica che fare un giro in auto lungo alcune vie di Moncalieri è come fare slalom tra buche e crateri sul suolo lunare.

