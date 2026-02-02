Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi tornano sul palco del FolkClub

Il FolkClub conferma e rinnova una delle collaborazioni artistiche più prestigiose e riconoscibili della propria storia recente: Rhiannon Giddens e Francesco Turrisi tornano sul palco di via Perrone per un’imperdibile “doppietta” di concerti, le uniche date italiane in club, venerdì 6 e sabato 7 febbraio, di un progetto che, dal 2019, ha trovato proprio al FolkClub la sua prima casa italiana.

Un appuntamento ormai diventato una splendida consuetudine e, al tempo stesso, un autentico privilegio: quella del febbraio 2026 è infatti la quinta volta che il duo Giddens–Turrisi fa ritorno al FolkClub, confermando un legame artistico e umano costruito nel tempo e riconosciuto a livello internazionale.

Il doppio concerto si articolerà in due serate diverse e complementari.

La prima data, venerdì 6 febbraio, proporrà una formazione del tutto inedita: accanto a Giddens e Turrisi saliranno sul palco due tra i musicisti torinesi più apprezzati nel panorama nazionale, Federico Marchesano al contrabbasso e Mattia Barbieri alla batteria. Un quartetto inconsueto e sorprendente, capace di ampliare ulteriormente il dialogo tra le musiche di tradizione americana ed europea, tra improvvisazione, groove e ricerca timbrica.

La seconda serata, sabato 7 febbraio, sarà invece affidata alla forza essenziale e magnetica del duo, nella sua forma più pura ed evocativa.

Cantante straordinaria e musicista virtuosa (banjo fretless e violino), Rhiannon Giddens è oggi una delle figure più autorevoli e influenti della musica roots contemporanea. Due volte vincitrice e più volte candidata ai Grammy Awards – tra cui la vittoria con i Carolina Chocolate Drops per Genuine Negro Jig e quella in duo con Turrisi per They’re Calling Me Home – è stata insignita del Premio Pulitzer nel 2023 per l’opera teatrale Omar e del prestigioso “Genius Grant” della MacArthur Foundation. NPR l’ha inserita tra le 25 musiciste più influenti del XXI secolo, mentre American Songwriter l’ha definita “una delle menti musicali più importanti attualmente sul pianeta”. Nel corso della sua carriera si è esibita alla Casa Bianca per Barack Obama, ha collaborato con artisti come Ben Harper e Paul Simon ed è stata premiata con il Steve Martin Prize, prima donna e prima artista afroamericana a riceverlo.

Francesco Turrisi, pianista e percussionista poliedrico, è considerato dalla critica un vero “alchimista” musicale. Attivo tra jazz, musica antica e tradizioni del Mediterraneo, ha costruito un percorso internazionale che lo ha portato a collaborare con alcuni dei più importanti nomi della scena mondiale. Partito proprio da Torino, l’incontro con Giddens, avvenuto in Irlanda, ha dato vita a una delle collaborazioni più originali e apprezzate degli ultimi anni, capace di mettere in relazione repertori, strumenti e storie apparentemente lontane, ma profondamente connesse.