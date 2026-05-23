Il popolo di Shiva sfida il caldo di una Torino quasi estiva: tutti in fila sotto il sole per il concerto all'Inalpi arena [FOTO]

Un lungo serpentone che percorre buona parte di via Filadelfia, fino ad arrivare all'angolo con corso Galileo Ferraris e proseguire fino all'altezza delle piscine, a ridosso del Teatro dei Ragazzi. Sfida il caldo e cerca l'ombra, il popolo di Shiva: fans e appassionati che in vista del concerto di questa sera all'Inalpi Arena si sono già ritrovati in tarda mattinata nella zona che si trova a scavalco tra Santa Rita e Borgo Filadelfia.



La temperatura, soprattutto nel cuore della giornata, è soffocante. Ma la passione per la musica non si fa spaventare da quello. C'è chi cerca rifugio sotto teloni improvvisati, chi va a fare scorte di acqua e chi si spoglia rimanendo in tenuta da spiaggia, in attesa che le ombre della sera portino un po' di refrigerio e che magari, nel frattempo, qualche nuvola faccia il suo passaggio nei cieli.

Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, ha 27 anni ed è nato a Legnano. Di recente ha pubblicato il suo settimo album in studio, intitolato "Vangelo" e dato alle stampe lo scorso il 10 aprile 2026. Negli anni scorsi ha avuto anche problemi con la giustizia a seguito di una sparatoria.