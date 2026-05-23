 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 23 maggio 2026, 15:15

Il popolo di Shiva sfida il caldo di una Torino quasi estiva: tutti in fila sotto il sole per il concerto all'Inalpi arena [FOTO]

Già nella tarda mattinata tendoni, bottiglie d'acqua e tanta pazienza in attesa dell'inizio del concerto

Fans in coda per il concerto di Shiva all'Inalpi arena

Fans in coda per il concerto di Shiva all'Inalpi arena

Un lungo serpentone che percorre buona parte di via Filadelfia, fino ad arrivare all'angolo con corso Galileo Ferraris e proseguire fino all'altezza delle piscine, a ridosso del Teatro dei Ragazzi. Sfida il caldo e cerca l'ombra, il popolo di Shiva: fans e appassionati che in vista del concerto di questa sera all'Inalpi Arena si sono già ritrovati in tarda mattinata nella zona che si trova a scavalco tra Santa Rita e Borgo Filadelfia. 

La temperatura, soprattutto nel cuore della giornata, è soffocante. Ma la passione per la musica non si fa spaventare da quello. C'è chi cerca rifugio sotto teloni improvvisati, chi va a fare scorte di acqua e chi si spoglia rimanendo in tenuta da spiaggia, in attesa che le ombre della sera portino un po' di refrigerio e che magari, nel frattempo, qualche nuvola faccia il suo passaggio nei cieli.

Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, ha 27 anni ed è nato a Legnano. Di recente ha pubblicato il suo settimo album in studio, intitolato "Vangelo" e dato alle stampe lo scorso il 10 aprile 2026. Negli anni scorsi ha avuto anche problemi con la giustizia a seguito di una sparatoria. 

Fans in coda per il concerto di Shiva all'Inalpi arena

Fans in coda per il concerto di Shiva all'Inalpi arena

Fans in coda per il concerto di Shiva all'Inalpi arena

Fans in coda per il concerto di Shiva all'Inalpi arena

Massimiliano Sciullo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium