Biblioteca Civica di Santena: il 2025 chiuso con numeri da record

La Biblioteca Civica di Santena chiude il 2025 con numeri significativi e un’intensa attività culturale, educativa e sociale, confermandosi come uno dei principali presìdi culturali del territorio.

Nel corso dell’anno la biblioteca ha contato 5.923 iscritti, di cui 1.174 utenti attivi, con una forte presenza femminile (65%) e una partecipazione trasversale alle fasce d’età. Particolarmente rilevante il coinvolgimento di bambini e ragazzi: il 29% degli utenti attivi ha tra i 7 e i 14 anni, mentre quasi la metà delle 140 nuove iscrizioni riguarda bambini tra 0 e 6 anni. Positiva anche la partecipazione di cittadini stranieri, sia per il prestito sia per i servizi di supporto presenti in biblioteca.

Gli ingressi complessivi stimati nel 2025 sono stati 14.795, a conferma di una biblioteca sempre più frequentata non solo per il prestito di libri, giochi e DVD, ma anche come luogo di studio, informazione, inclusione digitale e partecipazione culturale.

Il patrimonio bibliografico ha superato i 37.500 titoli, grazie agli investimenti comunali, ai finanziamenti ottenuti e alle donazioni dell’utenza. Particolare attenzione è stata riservata all’inclusione, con l’ampliamento delle sezioni dedicate ai Bisogni Educativi Speciali (BES) e alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), oltre a un’importante crescita dei giochi in scatola, delle graphic novel e dei manga, sempre più richiesti da famiglie e giovani.

Il 2025 è stato anche un anno ricco di eventi e attività: oltre 40 iniziative tra incontri con autori, conferenze, laboratori creativi e letture ad alta voce, affiancate da una partecipazione attiva alle principali manifestazioni cittadine, come la Sagra dell’Asparago, la Fiera della Zucca e “Briciole di Crunch”. Ampio spazio è stato dato alla collaborazione con le scuole, con progetti dedicati alla prevenzione del bullismo, all’educazione ai diritti umani e alla promozione della lettura.

Importanti risultati sono arrivati anche sul fronte della progettazione: la biblioteca ha ottenuto finanziamenti per oltre 30.000 euro, tra cui il contributo del CEPELL per il progetto “Per fare un albero ci vuole un libro.2”, fondi regionali per il progetto “Pagine di legalità” e il finanziamento ministeriale FOEL per il sostegno all’editoria libraria.

Accanto al servizio bibliotecario, la struttura ha ospitato sportelli di Informagiovani/Informalavoro, facilitazione digitale e servizi digitali, frequentati complessivamente da 544 utenti, rafforzando il ruolo della biblioteca come punto di riferimento anche per l’orientamento e il supporto pratico ai cittadini.

La Biblioteca Civica di Santena si conferma, come sottolineano i dati elaborati dal servizio biblioteca, uno spazio aperto, accogliente e partecipato con l’obiettivo di rendere la lettura e la cultura accessibili a tutti, promuovendo inclusione, senso critico e partecipazione attiva alla vita della comunità. Afferma Ugo Cosimo Trimboli assessore alla Cultura del Comune di Santena: «Sono fiero ed orgoglioso dei risultati raggiunti, frutto del lavoro del personale della Biblioteca, degli uffici comunali e del clima di collaborazione con il Consiglio di Biblioteca e con le associazioni: se la crescita continuerà con questo trend occorrerà mettere in previsione una sede con le dimensioni necessarie».

Nei progetti dell’Amministrazione resta centrale la necessità di individuare spazi aggiuntivi, per valorizzare ulteriormente il patrimonio e rispondere alla crescente domanda di attività e servizi, proseguendo nel percorso condiviso con l’Amministrazione comunale.

