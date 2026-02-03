Scuola: pubblicata online la guida di orientamento della Regione Piemonte per la scelta dopo le medie

È on line la nuova guida di orientamento della Regione Piemonte per gli studenti che concludono la scuola secondaria di primo grado.

Il nuovo portale regionale, realizzato dal Sistema regionale di orientamento, nasce per accompagnare passo dopo passo ragazzi e famiglie in uno dei momenti più delicati del percorso formativo: la scelta dopo la scuola media. La guida consente di esplorare la mappa delle scuole del territorio, analizzare nel dettaglio i singoli percorsi di studio, guardare video di approfondimento, conoscere il mondo delle professioni e individuare le figure lavorative oggi più richieste.

Uno strumento innovativo, dinamico e in costante evoluzione, che viene aggiornato anche grazie ai suggerimenti di chi lo utilizza e di chi vive direttamente il bisogno di informazioni chiare e complete in questa fase di scelta.

«Scegliere cosa fare dopo la scuola media è uno dei passaggi più delicati e decisivi nel percorso di crescita di un ragazzo», dichiara Elena Chiorino , vicepresidente della Regione Piemonte e assessore all’Istruzione e Merito. «Con la nuova guida on line di orientamento la Regione Piemonte mette a disposizione di studenti e famiglie uno strumento concreto, semplice e accessibile, che accompagna verso una scelta consapevole e informata. Orientare significa dare opportunità, valorizzare i talenti, offrire a ciascun giovane la possibilità di costruire il proprio futuro senza preclusioni, conoscendo tutte le strade possibili: istruzione, formazione professionale, ITS Academy. È questa la nostra idea di Istruzione e Merito: fornire basi solide per scegliere, informando puntualmente i giovani delle grandi opportunità presenti in Italia».

La struttura della guida

Nella pagina di apertura sono disponibili:

* suggerimenti utili per la scelta,

* la brochure informativa scaricabile,

* il menu di accesso alla mappa delle scuole,

* il tutorial per le iscrizioni on line sulla piattaforma ministeriale.

La sezione “Cerca la scuola, scopri le scuole del territorio” propone una mappa interattiva con scuole e agenzie formative del Piemonte, contatti e percorsi formativi offerti.

Con “Conosci le scuole, quali strade dopo le medie?” è possibile approfondire tutte le tipologie di percorsi, i quadri orari, i contenuti delle discipline, gli sbocchi occupazionali e le possibilità di proseguire gli studi, anche attraverso video di approfondimento. La sezione “Esplora, come fai a sognare qualcosa che non conosci?” è invece dedicata al mondo delle professioni, con indicazione dei lavori più richiesti e dei percorsi di studio più adatti per accedervi.

Le strade dopo la scuola media sono molteplici e interconnesse: dall’istruzione alla formazione professionale e viceversa, con un’offerta regionale gratuita che può condurre dalla qualifica al diploma professionale, fino al diploma quinquennale che apre all’università o agli ITS Academy. Per chi è ancora indeciso, la guida propone anche un percorso interattivo con video di supporto per aiutare famiglie e studenti a fare chiarezza.

Il Sistema regionale di orientamento, realizzato in collaborazione con le scuole piemontesi, raggiunge oggi oltre l’80% dei tredicenni residenti in Piemonte grazie anche a una rete capillare di oltre 140 sportelli di orientamento, a cui è possibile rivolgersi per un supporto personalizzato nei momenti di scelta. La mappa e l’elenco degli sportelli sono disponibili alla sezione Sportelli regionali di orientamento.

Per informazioni o richieste sui servizi e sul Sistema regionale di orientamento è possibile scrivere a orientamento@regione.piemonte.it