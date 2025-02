Università di Torino, via ai rimborsi di 29 milioni di tasse non dovute

Buone notizie in arrivo per gli studenti universitari torinesi. Dopo la condanna giunta dal Consiglio di Stato, Unito deve rimborsare agli studenti 29 milioni di tasse giudicate non dovute relative al 2018. A sollevare la questione fu l'Unione degli Universitari a cui i giudici hanno dato ragione, ribaltando la decisione iniziale del Tar.

Chi può fare richiesta e come

L’Università ha così iniziato la procedura per restituire il denaro a chi ne ha diritto, avvisando gli iscritti con un comunicato ufficiale. Può presentare domanda chi, nel 2018, ha versato dei contributo per l’iscrizione o l’immatricolazione a corsi di studio di primo o secondo livello (laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento).

Gli anni 2017-18 e 2018-19

Verrà rimborsato il 33,37% della contribuzione versata nel 2018, riferita agli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019. Ogni studente deve presentare la richiesta, solo in modalità digitale, accedendo alla piattaforma MyUnito con le proprie credenziali o attraverso lo Spid.

Per ulteriori info: https://www.unito.it/avvisi/rimborso-quote-eccedenti-di-contribuzione-versate-nellanno-solare-2018