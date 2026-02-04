A Rivoli al via incontri nei quartieri con i cittadini per aggiornare il Piano Generale del Traffico Urbano

La Città di Rivoli avvia una fase strategica di revisione del proprio sistema di mobilità urbana e apre un percorso di ascolto nei quartieri in vista dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Un ciclo di incontri pubblici permetterà a cittadini e cittadine di segnalare criticità, bisogni e proposte legate agli spostamenti quotidiani.

La revisione del Piano nasce dalla consapevolezza che la viabilità cittadina è fortemente influenzata dai flussi di traffico provenienti dalla Val di Susa e dalla Val Sangone, che attraversano Rivoli ogni giorno. Per questo l’Amministrazione Comunale ha scelto di superare la logica degli interventi puntuali, adottando una visione complessiva e di sistema.

Gli incontri, che si svolgeranno nei diversi quartieri della città, vedranno la partecipazione dell’Assessore alla Viabilità Marco Tilelli insieme all’ Amministrazione e saranno un’occasione di confronto diretto su temi concreti come sicurezza stradale, traffico, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, qualità della vita nei quartieri.

Il contributo dei cittadini sarà parte integrante del lavoro di aggiornamento del PGTU, lo strumento che orienta le scelte comunali in materia di circolazione, sosta e mobilità, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e rendere gli spostamenti più sostenibili e accessibili.

«Rivoli non può più essere considerata un semplice territorio di attraversamento», sottolinea l’Assessore alla Viabilità e alla Mobilità Sostenibile Marco Tilelli. «Serve una visione di medio-lungo periodo che coordini ogni aspetto della mobilità urbana. Per costruirla non ci baseremo solo su dati tecnici, ma anche sulla realtà vissuta ogni giorno dai cittadini: le loro segnalazioni ci aiuteranno a individuare le priorità di intervento e a rendere il Piano realmente efficace.»

Il percorso di revisione del PGTU, avviato nei mesi scorsi anche attraverso il questionario lanciato a dicembre 2025 in collaborazione con il Patto Zona Ovest, entra ora nella sua fase più operativa, con il coinvolgimento diretto dei cittadini e dei portatori di interesse.

Durante gli incontri sarà possibile portare all’attenzione dell’Amministrazione situazioni legate a attraversamenti pericolosi, velocità eccessiva, incroci critici, difficoltà di parcheggio, marciapiedi e percorsi poco sicuri, oltre a proposte migliorative per la mobilità quotidiana.

A seguire il calendario degli incontri:

-10 Febbraio 2026 (per i quartieri Borgo Uriola e Bastioni)

Comitato di Quartiere Borgo Uriola

Via T. Negro 12

-11 Febbraio 2026 (per il quartiere Posta Vecchia)

Comitato di Quartiere Posta Vecchia

Via Piave 25

-16 Febbraio 2026 (per i quartieri Maiasco e Fratelli Cervi)

Comitato di Quartiere Maiasco

Via Tevere 41/b

per i quartieri

-17 Febbraio 2026 (per i quartieri Borgo Nuovo e Centro Storico)

Comitato di Quartiere Borgo Nuovo

C.so de Gasperi, 20/A

-24 Febbraio 2026 (per i quartieri Piazza Repubblica e San Paolo)

Comitato di Quartiere Piazza Repubblica e Dintorni

Via Camandona 9/ A

-3 Marzo 2026 (per il quartiere Tetti Neirotti)

Comitato di Quartiere Tetti Neirotti

Oratorio Chiesa Tetti Neirotti

Via Santa Maria della Stella 5

-4 Marzo 2026 (per il quartiere Bruere)

Comitato di Quartiere Bruere

Via Bruere 282