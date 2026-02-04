Annalena Benini riconfermata alla guida del Salone del Libro: direttrice fino al 2029

Annalena Benini confermata alla guida del Salone del Libro fino al 2029. L’annuncio durante la conferenza stampa fatto da Silvio Viale, presidente di Torino Città del Libro.

"Importante avere prospettiva"

La direttrice quest’anno è al terzo anno alla guida della kermesse torinese e lo sarà anche per i prossimi tre.

“Per noi avere una prospettiva di medio e lungo periodo è la cosa migliore per affermare le sfide del Salone” conferma Viale.

“Gioia e onore, ma anche una continuazione naturale e un servizio alla promozione del libro” è il commento di Benini che aggiunge: "Ho la possibilità di compiere un lavoro editoriale nel migliore dei modi. Obiettivi per i prossimi tre anni sono quelli di migliorare, ampliare, internazionalizzare e continuare a dare un'anima al Salone".