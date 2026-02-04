“Il mondo salvato dai ragazzini”: svelato il tema e la nuova sezione del Salone del Libro 2026

Il Salone del Libro 2026, in programma al Lingotto dal 14 al 18 maggio, sarà dedicato ai giovani. “Il mondo salvato dai ragazzini”, ispirato all’opera di Elsa Morante è il tema svelato dalla neo confermata direttrice, Annalena Benini.

“Vogliamo davvero dare la parola ai ragazzi e alle ragazze, metterli proprio sul palco - spiega Benini -. Così abbiamo creato una nuova sezione tematica in aggiunta alle altre otto”.

Il nuovo spazio “Il mondo salvato dai ragazzini” sarà curato da ragazze e ragazzi tra i 19 e 29 anni: Veronica Frosi, Gloria Napolitano, Lorenzo Riggio, Sebastian Tanzi, Francesca Tassini.

Il primo appuntamento che condurranno sarà con Luca Dodaro.

La scrittrice britannica Zadie Smith terrà la lectio magistralis “Ogni cosa era estrema. Ed è tuttora così”.

Le sezioni

Primi annunci degli incontri nelle otto sezioni: per la sezione Arte primo incontro con Annie Cohen-Solal; per la sezione Cinema, incontro sul film C’è ancora domani con Paola Cortellesi; sezione Crescere, incontro con Daniele Mencarelli; sezione Editoria, dialogo con il Bookstock con intervista a Teresa Cremisi; sezione Informazione, incontro sull’informazione social; sezione Leggerezza, incontro con Orietta Berti e Mara Maionchi, sezione Romance, incontro con Karim B; la sezione Romanzo, incontro con Silvia Avallone.

Tra gli ospiti anche Gisèle Pelicot

Tra gli altri ospiti nazionali e internazionali annunciati: Gisèle Pelicot, per la prima volta in Italia in dialogo con la direttrice, e poi ancora Petros Markaris, Emmanuel Carrère, Valeria Luiselli, David Grossman, Irvine Welsh, Ece Temelkuran, Abraham Verghese, Guillermo Arriaga, Lea Ypi, Hervé Tullet, Guillaume Perreault, Magali Bonniol, Roberto Baggio.

Regione ospite, l'Umbria

Regione ospite del SalTo 2026 è l’Umbria. “Incentivare la lettura e promuovere l’editoria non è solo scelta culturale ma progetto di civiltà soprattutto in questa fase storica investire in lettura ed editoria vuol dire capitalizzare in salute” commenta Tommaso Bori, vice presidente regione Umbria.

Paese ospite sarà la Grecia

“Non è solo un riconoscimento ma una dichiarazione di intenti. La presenza della Grecia al SalTo non nasce rispetto a una risposta della presenza dell’Italia alla fiera internazionale del libro a Salonicco, ma rappresenta la prosecuzione di uno scambio che nasce da lontano. Non è un evento isolato, ma una tappa di una lunga traiettoria condivisa” spiega Iasonas Fotilas, Viceministro della cultura della Grecia.

Mercato editoriale

Nel 2019 il Salone del Libro chiudeva con 148 mila visitatori, nel 2025 è salito a 231 mila. Negli anni scorsi ha richiesto un costo di circa 11 milioni di euro con una ricaduta di circa 90 milioni di euro sul territorio. “I risultati del salone rappresentano un indice contro tendenza rispetto al settore del libro che ha visto diminuire il mercato - commenta Silvio Viale, presidente Torino Città del libro -. Piccole e medie case editrici contano sul Salone. Per questo per tutto l’anno cerchiamo di dare una risposta concreta alle loro esigenze”.

L'incognita del Lingotto per il futuro

Vero cruccio come è da diversi anni a questa parte per il Salone del Libro resta la location che ormai non riesce più a contentere questi numeri. Il Lingotto Fiere, la cui convenzione con GL Events scadrà nel 2027, avrebbe bisogno di interventi strutturali importanti per consentire di accogliere un pubblico sempre più ampio. "La situazione ci richiede un intervento e dispendio di economie che potrebbero essere investite nei contenuti e aree di servizio della filiera - ha sottolineato nuovamente Viale - invece dobbiamo investirle per adeguare l’area ai bisogni del Salone. Quello che dico è che: non è una cosa che si può risolvere di sei mesi in sei mesi, è un ragionamento pluriennale. Lo diciamo ogni anno, pensiamo che questo territorio debba pensare a un centro fieristico che sia centrale per la vita cittadina".