Scontri a Torino, il sindacato di Polizia avverte: "Non scendiamo più in piazza. Non siamo attrezzati" [VIDEO]

Il sindacato di Polizia FSP non ci sta e minaccia: "Non scenderemo più in piazza finché non cambieranno le condizioni". Così Luca Pantanella, segretario generale provinciale, all'indomani degli scontri con la polizia durante il corteo per Askatasuna di sabato 31 gennaio. "L'ho ribadito al questore e al capo della Polizia - ha spiegato al Podcast a Domicilio - Non accettiamo più di scendere in piazza a fare ordine pubblico come sabato se non cambiano le normative e le dotazioni logistiche".

"Il datore di lavoro è responsabile della salute dei propri dipendenti - ha proseguito -. Qui non siamo di fronte a persone per bene come operai, agricoltori o cassa integrati, ma persone che vogliono farci del male".

Secondo Pantanella, infatti, il legame tra Askatasuna e le varie centinaia di manifestanti che hanno marciato verso l'ex edificio occupato di corso Regina è chiaro, e anche chi si è fermato al Rondò Rivella sarebbe complice perché era chiaro quello che sarebbe successo. "Askatasuna - ha affermato - deve essere riconosciuta come associazione terroristica, è un pericolo per la città, si è specializzata nella guerriglia e vedono nelle forze dell'ordine lo Stato da abbattere. Ha fatto da richiamo a tutta Europa: sono una guida logistica e spirituale".

La prevenzione non basta, secondo FSP: "Per evitare tutto ciò avrebbero dovuto vietare la manifestazione. La polizia ha fatto controlli alle frontiere, in autostrada, controllato 250 autovetture e dato 28 fogli di via. Non posso fermare una persona e impedirgli di partecipare a una manifestazione senza motivo, è un problema normativo. Bisogna radicalmente cambiare il modo di gestire l'ordine pubblico".

Segui questa e le altre interviste sul canale DixTV.