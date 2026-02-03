"Ti lascio andare", raccolta fondi per la Fondazione Faro grazie all'incontro con Daniel Lumera

Domenica 8 febbraio, alle ore 18.00 presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, l’esperto internazionale di benessere DANIEL LUMERA ci guida in un viaggio profondo e trasformativo attraverso l’esperienza del “lasciar andare”.

L’incontro organizzato da Fondazione FARO coniuga la ricerca del benessere interiore con la solidarietà: il ricavato andrà a favore delle attività assistenziali e di ricerca sulle cure palliative della Fondazione.

"Il tema del “lasciar andare” è cruciale nella nostra attività quotidiana – racconta Marina Sozzi, co-responsabile dell’Ufficio culturale di Fondazione FARO – Sia quando ci si avvicina alla fine della propria vita, sia quando si ha a che fare con una perdita, la capacità di lasciar andare, di permettere che accada ciò che comunque accadrà, può fare la differenza nell’esperienza del morire e del lutto. Ma si tratta di una capacità che va, per così dire, “allenata”. Ognuno di noi ha qualcosa che non riesce a perdonare o a lasciarsi alle spalle: un’abitudine, una dipendenza, il bisogno di controllo, un progetto, una relazione finita, un dolore mai integrato, giudizi, paure, aspettative. Per questo abbiamo voluto coinvolgere Daniel Lumera per guidarci in una esperienza che ci porti a esperire la leggerezza e il benessere che nasce dalla capacità di lasciar andare ciò che non fa più parte della nostra vita".

Partendo dal suo recente libro Ti lascio andare (Mondadori) Daniel Lumera – biologo naturalista, research fellow in sociologia dei processi culturali e comunicativi, scrittore, docente e riferimento internazionale nell’area del benessere e della qualità della vita – esplora, alla luce delle più recenti ricerche neuroscientifiche, quanto e come lasciare andare sia essenziale per una vita significativa.

Il percorso proposto parte dalla sua esperienza nell’accompagnamento al fine vita, che lo ha spinto ad approfondire il tema del congedo, non solo dagli altri, ma anche dal proprio ego, dal passato e dalle aspettative sul futuro. Con insegnamenti, esempi concreti ed esperienze tratte dalla vita quotidiana, Lumera offre un percorso ricco di strumenti pratici per superare le paure legate alla perdita e al cambiamento, imparando ad accogliere con serenità il flusso naturale della vita.



