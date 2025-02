Ha tentato di molestare e violentare tre donne, in corso Susa, a Rivoli. Ma l'allarme lanciato dalle vittime ha permesso ai carabinieri di intervenire in maniera tempestiva, arrestandolo.



E' così finito in manette un uomo di 20 anni, italiano, già noto alle forze dell'ordine. Per lui, le accuse sono pesanti: tentata violenza sessuale, accompagnata da una denuncia per “violenza privata”.