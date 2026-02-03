Grugliasco diventa la capitale italiana del padel

Grugliasco si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più prestigiosi del padel giovanile internazionale con la seconda tappa italiana del Torneo Internazionale FIP Promises, in programma al Palavillage dal 9 al 15 febbraio. L’evento fa parte di un circuito mondiale promosso dalla Federazione Internazionale Padel (FIP), che tocca solo alcune città selezionate nel mondo e pochissime in Italia, a conferma del ruolo centrale che Torino riveste oggi nello sviluppo e nella promozione del padel a livello globale.

La tappa piemontese rappresenta dunque non solo un momento di grande sport, ma anche un riconoscimento importante per la città e per il lavoro svolto dalla FITP, che continua a investire con decisione sui giovani, considerati il vero patrimonio e il futuro di questa disciplina in continua espansione. Essere inseriti nel calendario mondiale FIP Promises significa entrare in un circuito di eccellenza, dove organizzazione, qualità degli impianti e visione sportiva devono rispondere a standard internazionali elevatissimi.

Sono attesi oltre 200 ragazzi e ragazze, provenienti da tutta Europa ma anche da Paesi extraeuropei come Egitto e Doha, a testimonianza della dimensione realmente globale del torneo. Giovani atleti delle categorie giovanili si confronteranno in un contesto altamente competitivo, pensato per favorire la crescita tecnica, mentale e sportiva, offrendo loro l’opportunità di misurarsi con coetanei provenienti da culture e scuole di padel diverse.

Il valore tecnico dell’evento sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza dell’allenatore Mariano Amat, figura di riferimento nel panorama internazionale del padel, il cui contributo rappresenta un’occasione di crescita e ispirazione per atleti e staff tecnici. La filosofia del circuito FIP Promises va infatti oltre il risultato sportivo: l’obiettivo è formare atleti completi, consapevoli, pronti ad affrontare il percorso verso il professionismo.

Il Palavillage, già protagonista di grandi eventi sportivi internazionali, consolida così la propria posizione come punto di riferimento per la FITP e per la FIP, diventando una piattaforma privilegiata per lo sviluppo del padel giovanile mondiale. La scelta di Torino come una delle sedi italiane del circuito FIP Promises conferma la capacità della città di attrarre manifestazioni di alto profilo e di offrire un contesto organizzativo, logistico e culturale di primissimo livello.

Accanto all’attività agonistica, il torneo offrirà ai giovani partecipanti anche la possibilità di vivere e scoprire la città, con momenti dedicati alla visita di Torino e al suo patrimonio storico e culturale. Un’esperienza che arricchisce il valore umano e formativo dell’evento, trasformando la competizione sportiva in un’occasione di scambio, crescita personale e apertura internazionale.

La tappa torinese del FIP Promises si annuncia quindi come un evento di grande rilevanza sportiva e simbolica: un investimento concreto sui ragazzi, una vetrina mondiale per il padel giovanile e un’ulteriore conferma di Torino come città chiave nel panorama sportivo internazionale.

“Il sistema padel italiano – dichiara Simone Licciardi di Palavillage - continua nel suo percorso di creare delle basi solide tra i giovani, per poter garantire un costante ricambio generazionale e costruire i nuovi talenti del futuro. Essere, per il terzo anno di fila, una delle pochissime sedi italiane inserite in un circuito internazionale di questo livello è motivo di grande orgoglio e conferma la qualità del lavoro svolto sul territorio. Investire sui giovani significa costruire il futuro di questo sport, non solo dal punto di vista agonistico ma anche educativo e valoriale».

Luciano Lopedote, Assessore alle politiche dello sport di Grugliasco, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di ospitare questo evento sul nostro territorio. Questo evento dimostra ancora una volontá di Palavillage di investire sui giovani. La sinergia tra amministrazione e Palavillage è solida e lo dimostra anche la loro presenza all’evento “made in Grugliasco” del 13 febbraio. Un evento questo che è un ‘opportunitá di scoprire il Padel anche come opportunitá lavorativa”.