Scuola: al "Bodoni Paravia" di Torino più sicurezza e accessibilità

Nell’ambito della programmazione di interventi per la manutenzione, l’adeguamento e l’innovazione degli edifici scolastici, il vicesindaco di Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo e la consigliera delegata all’istruzione Caterina Greco hanno visitato l’IIS Bodoni-Paravia di Torino, in via Ponchielli 56, accolti dal dirigente scolastico Luciano Mario Rignanese.

L’istituto accoglie circa mille studenti, rappresenta un punto di riferimento importante per l’istruzione tecnica e professionale sul territorio e si distingue per un modello educativo inclusivo e attento alla valorizzazione delle diverse capacità e inclinazioni di ragazzi e ragazze: si caratterizza per un'offerta didattica ricca e fortemente orientata alle professioni creative e tecnologiche.

Propone percorsi di istruzione tecnica e professionale legati alla grafica e comunicazione, al Made in Italy e ai servizi culturali e dello spettacolo, con un’attenzione particolare ai linguaggi visivi, alla fotografia e alle produzioni audiovisive per il cinema e la televisione.

Un ruolo centrale è svolto dai numerosi laboratori specialistici, veri e propri ambienti di apprendimento attivo in cui gli studenti possono sperimentare e tradurre le competenze teoriche in progetti concreti. In particolare, il FabLab rappresenta uno spazio di innovazione e creatività dotato di tecnologie per la fabbricazione digitale, come stampanti 3D e strumenti di progettazione, che consentono agli studenti di sviluppare competenze avanzate richieste dal mondo del lavoro.

A questi si aggiungono i laboratori dedicati alla cinematografia e alla produzione audiovisiva, attrezzati per attività di ripresa, montaggio e post-produzione, che permettono ai ragazzi di confrontarsi con i linguaggi e le tecniche del settore creativo e multimediale.

In questo contesto si inserisce il programma di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo finanziato con fondi propri della Città metropolitana per garantire spazi sempre più sicuri, funzionali e accessibili: tra gli interventi recentemente conclusi, per un importo complessivo di oltre 180 mila euro, rientra la messa in sicurezza delle tribune del palazzetto sportivo, con il ripristino del rivestimento in gomma per migliorarne le condizioni di utilizzo. Sono inoltre in corso e programmati interventi per la realizzazione di sistemi di allontanamento delle acque piovane, per un valore di oltre 68 mila euro utili a prevenire infiltrazioni, la sostituzione dell’ascensore esistente con un nuovo impianto conforme alle normative per un investimento di 37 mila euro, indispensabile per una migliore accessibilità dell’edificio.

“La manutenzione e l’innovazione degli edifici scolastici non riguardano solo la sicurezza, ma sono un investimento diretto sulla qualità dell’istruzione. Offrire spazi adeguati significa sostenere percorsi formativi capaci di preparare i giovani alle professioni del futuro, valorizzando creatività, competenze tecniche e inclusione. L’IIS Bodoni-Paravia è un esempio di scuola capace di coniugare un’offerta didattica avanzata con ambienti di apprendimento in continua evoluzione. I laboratori, il FabLab e gli spazi dedicati alla produzione audiovisiva rappresentano un patrimonio fondamentale per studenti e docenti” hanno commentato Jacopo Suppo e Caterina Greco