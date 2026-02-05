A Torino tornano le "Giornate di Raccolta del Farmaco": medicinali destinati a oltre 70mila persone in difficoltà

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio 2026 si svolge la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco. Nelle 6.000 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (espongono la locandina dell’iniziativa - l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), si chiede ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per chi ha bisogno.

I farmaci raccolti (nel 2025, 653.339 confezioni, pari a un valore di 5.980.898 euro e a una media di 111 confezioni donate in ogni farmacia) saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 502.000 persone (145.000 sono minori) in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà è superiore a 1,2 milioni di confezioni di medicinali. I cittadini sono invitati a recarsi appositamente in farmacia per donare un farmaco.

Servono, soprattutto, farmaci per l’influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

PIEMONTE

In Piemonte, la Raccolta si svolgerà in 603 farmacie, circa un terzo di quelle attive. I farmaci raccolti sosterranno 160 realtà benefiche del territorio che annualmente sostengono oltre 100.000 persone povere italiane, straniere residenti in Italia e straniere seguite all’estero con specifici progetti di sostegno sanitario.

Durante l’edizione del 2025, sono stati raccolti 78.040 prodotti di salute (per un valore di oltre 700.000 euro) che hanno aiutato 105.000 persone che si sono rivolte ai 164 enti in convenzione con Banco Farmaceutico. Un aiuto prezioso e sostanziale che ha permesso di soddisfare, come media regionale, il 38% delle richieste espresse. Le richieste del 2026 sono in linea con quelle dello scorso anno, l’obiettivo è aumentare la percentuale di risposta positiva alle necessità.

TORINO

A Torino e provincia, anche in virtù dell’ampiezza e densità abitativa, si concentra tradizionalmente il maggior numero di farmacie aderenti (nel 2026, 335 su 603, distribuite in 90 comuni), enti beneficiari (71 su 160, tre in più dell’anno scorso) e farmaci donati. Nel 2025 sono stati raccolti 48.317 farmaci su 78.040 dell’intera regione, per un valore di 436.504 euro, destinati a oltre 71.000 persone in condizioni di povertà sanitaria, tra italiani, stranieri residenti in Italia e stranieri seguite all’estero con specifici progetti di sostegno sanitario. Il fabbisogno richiesto per il 2026 è di 167.000 farmaci da automedicazione e beni di salute. Per avvicinarsi il più possibile a questo obiettivo, l’organizzazione prevede il coinvolgimento di oltre 1.200 volontari, che saranno presenti all’interno delle farmacie soprattutto nella giornata di sabato 14 febbraio.

Le GRF si svolgono con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia - Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. La GRF è realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di DOC Pharma, EG STADA Group e DHL Supply Chain Italia e al sostegno di IBSA Italy, Piam Farmaceutici, Zentiva Italia e Krka Farmaceutici.

La Raccolta è supportata da RAI per la Sostenibilità – ESG, Mediafriends, La7, Sky per il sociale, Warner Bros. Discovery e Pubblicità Progresso.

L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di 21.000 farmacisti (titolari e non) che oltre a ospitare le GRF le sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno, ci saranno oltre 27.000 volontari.