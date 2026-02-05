Area "Le vele" abbandonata da 20 anni, i cittadini scendono in strada per manifestare

Arriva il momento di dire “Basta”. Il prossimo 13 febbraio residenti, comitati e commercianti dei quartieri Barca e Bertolla organizzeranno (insieme al centro civico) un sit-in pacifico per denunciare il degrado di un’area recintata e abbandonata da anni in strada San Mauro 97, proprio di fronte al parco Le Vele. L’appuntamento è al civico 104.

Secondo la coordinatrice all’Ambiente, Giulia Zaccaro, e il presidente della Circoscrizione 6, Valerio Lomanto, si tratta di un problema noto da anni. “Abbiamo chiesto un intervento di ripristino semplice e a basso costo: un prato fruibile, qualche albero e un cestino per i rifiuti”, spiegano. “Si tratta di un lavoro minimo, ma sufficiente per restituire decoro e funzionalità a uno spazio oggi inutilizzabile”.

La situazione attuale appare problematica. La vegetazione incolta ha trasformato l’area in una sorta di “giungla”, mentre il marciapiede adiacente risulta pericoloso e impraticabile. Il problema riguarda direttamente il Comune di Torino, proprietario dell’area, che non ha ancora provveduto al ripristino nonostante le ripetute sollecitazioni.

A complicare le cose, il degrado ha un impatto anche sulle attività commerciali vicine, come il distributore di carburante confinante, che avrebbe espresso la propria disponibilità a collaborare per la riqualificazione dello spazio.