 / Cronaca

Cronaca | 05 febbraio 2026, 10:52

Intossicati, manganellati a terra, ferite e traumi: il bollettino medico degli scontri secondo Aska

A riportarlo la pagina del centro sociale sui social dopo aver raccolto le informazioni dai soccorritori di strada

Il bollettino medico di Askatasuna, dopo gli scontri

Il bollettino medico di Askatasuna, dopo gli scontri

Sono 45 le persone soccorse in strada nel bollettino medico dei medici che hanno operato per le strade di Vanchiglia, teatro degli scontri del 31 gennaio.  A riportarle sono le pagine social di Askatasuna dopo aver raccolto le informazioni dai team di soccorritori.

I casi più gravi riguardano intossicazioni da gas, traumi da impatto e ferite provocate da lacrimogeni e manganelli.

Intossicazioni da gas e crisi respiratorie

Si registrano otto casi gravi di intossicazione da lacrimogeni, tra cui un attacco di panico con crisi respiratoria che ha richiesto l’evacuazione in ambulanza e una persona con perdita di coscienza. Le intossicazioni minori causate dai gas lacrimogeni sono definite "incalcolabili".

Ferite e traumi agli arti e al corpo

Almeno dieci lesioni agli arti, in gran parte alle mani durante la fuga. Si segnalano due impatti diretti di lacrimogeni e una ferita suturata alla mano. Sei persone hanno riportato contusioni da manganelli o lacrimogeni, due hanno subito ferite lacero-contuse alle gambe, e una persona presenta un’escoriazione da caduta. Numerose le contusioni minori agli arti.

Traumi cranici e contusioi

Otto persone hanno riportato traumi da impatto diretto al volto o alla testa, causati da lacrimogeni o esplosioni ravvicinate. Di queste, almeno tre hanno subito lesioni agli occhi, una ha richiesto una sutura al labbro e almeno una è stata evacuata in ambulanza. Si contano inoltre quattro contusioni cranio-facciali da manganelli e cinque traumi cranici di origine incerta.

Ustioni

È stata segnalata un’ustione di secondo grado a un dito, mentre un’altra persona con ustioni non ha ricevuto cure a causa dell’intervento della polizia.

"Aggressioni e abusi"

Secondo il bollettino rilanciato da Askatasuna due persone, una delle quali apparentemente priva di coscienza, sono state portate via dalla polizia dopo essere state colpite ripetutamente con i manganelli anche quando erano già a terra. Un’altra persona è stata colpita mentre cercava di fuggire, poi soccorsa in stato confusionale: presentava forti contusioni alla spalla, ai polsi, a una gamba e alla testa.

Operatori del primo soccorso feriti

Anche tre volontari del primo soccorso hanno riportato contusioni da impatto diretto di lacrimogeni.


 

Daniele Caponnetto

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium