A Nichelino al via la settima edizione del Concorso Letterario "Il Cammello Racconta"

L’associazione Amici del Cammello di Nichelino, da sempre molto attiva per la promozione di eventi e iniziative culturali, ha deciso di lanciare la settima edizione del Concorso Letterario "Il Cammello Racconta".

Settima edizione al via

L’associazione, che gestisce con un gruppo di appassionati volontari la libreria Il Cammello, con questa iniziativa punta a diffondere l’amore per i libri e la lettura. Per il 2025 il concorso, dedicato al racconto breve a tema libero, rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di scrittura creativa.

Chi può partecipare e come

Possono partecipare i residenti in Piemonte, oppure i soci dell’Associazione Amici del Cammello, regolarmente iscritti alla data del 1° gennaio 2025, anche se residenti fuori regione. Possono partecipare anche i minori di 18 anni, previa l'autorizzazione scritta di un genitore.

Le opere devono essere inedite e inviate in formato digitale entro le ore 23.59 del 31 marzo all’indirizzo email: concorso.ilcammelloracconta@gmail.com. La quota di partecipazione è di 10 €.

Premiati i primi tre

Una giuria di esperti esaminerà i racconti e premierà i primi tre classificati con buoni libro. Inoltre, i dieci migliori racconti saranno pubblicati in un’antologia, regalando agli autori un’importante vetrina.