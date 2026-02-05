Sbanda per il fondo scivoloso e finisce contro il guard rail

Ha sbandato nella curva, vicino all'ex Piper, ed è finita contro il guard rail. Incidente stamattina verso le 8,40 su via Pancalieri a Vigone. Una donna, alla guida di una Fiat Qubo, percorreva la strada in direzione Vigone, quando ha perso il controllo del mezzo per il fondo scivoloso. Fortunatamente non ci sono stati feriti perché non arrivava nessuno dall'altra direzione e l'auto non è finita nel fosso.

Sul posto la polizia locale vigonese per rilevare l'incidente e regolare il traffico per permettere il recupero della Fiat.