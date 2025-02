Il cartello sul negozio, nel cuore di Torino: "Avviso per i ladri, non entrate: non c'è nulla da rubare"

Ma le vetrine per il pubblico al momento sono vuote: nessun I-Phone o altro telefoni è esposto, così come nessun caricabatterie o altro dispositivo. Anche l'interno appare svuotato. Così i titolari hanno deciso di affiggere questo cartello sulla porta: "Avviso per i ladri: non entrate, non c'è nulla da rubare, perdete tempo". Firmato Rimedia Express