In arrivo la rivoluzione di Gtt: 248 mezzi elettrici per una Torino più sostenibile

Torino si prepara a rivoluzionare il trasporto pubblico con una nuova flotta di autobus completamente elettrici. Entro il 2025 Gtt aprirà le porte per 248 mezzi a zero emissioni , con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento e rendere la città più sostenibile.

"Gtt è orgogliosa di ospitare questa tappa del tour. Grazie ai fondi PNRR, in soli due anni abbiamo avviato importanti investimenti per la nostra nuova flotta elettrica – ha dichiarato l’Amministratrice Delegata di Gtt, Serena Lancione – Il 2025 sarà l’anno delle consegne, con un’azienda in crescita e una squadra sempre più orientata alla sostenibilità. Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini una città più vivibile".