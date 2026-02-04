Albero cade e blocca via Cavour a Luserna San Giovanni

Era un albero già monitorato perché cavo e stavolta ha ceduto, abbattendosi sulla strada. Sul posto è intervenuta la polizia locale che stava pattugliando il territorio. L'episodio si è verificato in mattinata in via Cavour nella parte alta di Luserna San Giovanni. Una via abbastanza trafficata perché porta alla fontana. La strada è stata chiusa dai vigili per permettere la rimozione.
